Fritzlar: Mit dem Taxi zum Seniorennachmittag

Von: Maja Yüce

Teilen

Die kostenlosen Busfahrten zum Seniorennachmittag in Fritzlar sind gestrichen. Stattdessen will die Stadt auf das Anruf-Sammeltaxi setzen. Symbolbild. © dpa/Jonny Schmidt-Wilke

Die Stadt Fritzlar hat verkündet, dass es „keine Beförderung mit dem kostenlosen Bus“ für ältere Menschen zum Seniorennachmittag während des Pferdemarktes geben wird.

Fritzlar - Der Aufschrei ist groß: Die Stadt Fritzlar lädt zum Seniorennachmittag beim Pferdemarkt und verkündet mit der Einladung zugleich, dass es „keine Beförderung mit dem kostenlosen Bus“ für die älteren Menschen geben wird.

Das sorgt bei einigen Senioren für Unmut, den sie auch gegenüber der HNA-Redaktion zum Ausdruck gebracht haben. Auch in den sozialen Medien wurde die Entscheidung scharf kritisiert – unter anderem von den Freien Wählern und der SPD. Der Stadtverband der SPD in Fritzlar spricht sogar von einer „sozialen Ausgrenzung“. Was ist denn da los?



Auf HNA-Anfrage erklärt Bürgermeister Hartmut Spogat die Gründe dafür, dass der kostenlose Bustransfer zum Pferdemarkt gestrichen wurde. Es seien durchaus finanzielle Gründe, man komme mit der Entscheidung aber auch den älteren Menschen entgegen. „Wir setzen stattdessen zum Beispiel das Anruf-Sammeltaxi ein“, sagt Spogat. Dies bedeutete eine schnellere Anreise für die Senioren und für die Stadt rechne es sich, denn die Anmeldungen für die Busfahrten seien rückläufig.

Taxi statt Bus: Anmeldungen für die Busfahrten nahmen ab

Er nennt auch Zahlen: Bis zu 2600 Einladungen verschicke die Stadt für den Seniorennachmittag beim Pferdemarkt. Der finde immer am Pferdemarktsfreitag ab 15 Uhr statt und dauere etwa zwei Stunden. So ist es auch in diesem Jahr geplant. „Bei gutem Wetter kommen bis zu 300 Gäste. Ist es aber viel zu heiß oder zu verregnet, dann sind es auch schon mal unter 200 Besucher gewesen“, sagt Spogat. Er betont, dass er sich auf den Seniorennachmittag freue.



Jedoch habe es immer weniger Anmeldungen für die kostenlosen Fahrten mit dem Bus gegeben. „2017 hatten wir 91 Anmeldungen und letztlich sind nur 21 Seniorinnen und Senioren mitgefahren. 2018 waren es 72 Anmeldungen für die Busfahrt zum Pferdemarkt, tatsächlich mitgefahren sind dann 14 Personen“, sagt Spogat. Zwei Großbusse habe die Stadt damals dafür eingesetzt.



2019 seien es 41 Bus-Anmeldungen gewesen und elf Personen standen dann nur an den Haltestellen. Die Gründe dafür seien vielfältig. „Es kann sein, dass es denen, die dann doch nicht mitgefahren sind, gesundheitlich nicht gut ging. Es kann auch sein, dass es mal zu heiß war und sie deshalb nicht in das Zelt wollten. Es gibt viele Gründe, die man auch alle versehen kann“, sagt Spogat.



Taxi zum Seniorennachmittag in Fritzlar: Kosten für Bus drastisch gestiegen

Die Kosten für die Busfahrten seien drastisch gestiegen, ergänzt er. 2018 habe die Stadt noch 590 Euro gezahlt, 2019 gab es dann einen Preissprung auf 1300 Euro und 2022 lagen die Kosten bei 1314 Euro – mitgefahren seien 2022 von den 54 angemeldeten Personen nur 13. Und es sei schwierig bis aussichtslos, ein heimisches Busunternehmen für die Fahrten zu gewinnen. „Wir haben angefragt und Absagen bekommen“, erklärt Spogat.

Deshalb habe man nach einer Alternative gesucht und diese auch gefunden: Es sei wirtschaftlicher, wenn man Taxen einsetze. Sorge davor, dass die Kosten aus dem Ruder laufen könnten, habe er nicht. „Wir wissen ja, wer sich jedes Jahr hat abholen lassen und viele Senioren fahren heute noch selbst oder lassen sich von Angehörigen fahren. Die Senioren aus den Heimen werden gebracht.“ Senioren, die statt mit dem Bus nun mit dem Taxi gefahren werden wollen, sollen sich bei der Stadt melden. Diese Alternative nannte Spogat jetzt im HNA-Gespräch.



Die Fahrten mit dem Taxi seien für die Senioren deutlich angenehmer, ist Spogat überzeugt. „Sie müssen nicht mehr bis zu anderthalb Stunden im Bus sitzen, um zum Pferdemarktsplatz zu kommen.“ Denn der Bus habe erst alle angemeldeten Teilnehmer in ihren Orten eingesammelt, bevor er das dortige Festzelt ansteuerte. Auch sei es für viele ältere Menschen bequemer, in ein Taxi einzusteigen als in einen Bus. Von einer sozialen Ausgrenzung könne jedenfalls keine Rede sein, so Spogat. (Maja Yüce)