Museum Hochzeitshaus ist für Hessischen Denkmalschutzpreis nominiert

Die Jury und die Gastgeber: Juryleiter, Prof. Dr. Markus Harzenetter (3.v.li.) sowie Museumsleiterin Stefanie Mnich, Kirsten Hauer und Bürgermeister Hartmut Spogat (4., 5. und 6. v. li.) bei dem Termin in Fritzlar. © Michael Brückmann

Das Museum Hochzeitshaus in Fritzlar ist für Hessischen Denkmalschutzpreis nominiert. Acht weitere Objekte sind im Rennen.

Fritzlar – Die erste große Hürde ist geschafft, jetzt hofft man auf den ganz großen Wurf: Die Rede ist vom Museum Hochzeitshaus, welches Teil der finalen Runde von neun für den Hessischen Denkmalschutzpreis 2023 nominierten Objekten ist. Die begehrte Auszeichnung wird jährlich durch das Land Hessen vergeben und ist mit insgesamt 32 500 Euro dotiert. Gestiftet wird der Preis von der Lotto Hessen GmbH mit 25 000 Euro sowie der hessischen Staatskanzlei mit 7500 Euro.

Insgesamt lagen der für die Preisvergabe verantwortlichen Jury unter Leitung von Prof. Dr. Markus Harzenetter, Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen, 23 Bewerbungen vor, neun von ihnen schafften es letztlich in die Endauswahl: das Alte Gericht in Wiesbaden, die Stadthalle in Hattersheim, das Große Haus Glückert in Darmstadt, das Schultheißenhaus in Niederbrechen, der Spechthof in Hünfelden-Kirberg, das ehemalige Gasthaus Goldener Löwe in Limburg, der Lokschuppen in Marburg, die Villa Paulustor 8 in Fulda und eben das Museum Hochzeitshaus in Fritzlar.

Neben der schriftlichen Bewerbung hatten die Verantwortlichen auch die Gelegenheit, ihr jeweiliges Objekt der Fachjury vor Ort zu präsentieren. Der entsprechende Termin für das Museum Hochzeitshaus fand am Donnerstagvormittag in der Dom-und Kaiserstadt statt. Von Bürgermeister Hartmut Spogat in Empfang genommen und zum Hochzeitshaus geführt, wurde die Gruppe dort von Museumsleiterin Stefanie Mnich, Kirsten Hauer vom Museumsbüro Hauer+Krause aus Marburg und Dr. Annekathrin Sitte von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises begrüßt.

Denkmalschutzpreis Der hessische Denkmalschutzpreis wurde 1986 vom Landesamt für Denkmalpflege in Hessen sowie der hessischen Lotteriegesellschaft ins Leben gerufen. Die Auszeichnung ehrt Privatpersonen und Organisationen, die mit individuellen Lösungen, handwerklich-technischem Geschick und besonderem Einsatz Denkmäler instand setzen oder erforschen. (may)

Bei der nachfolgenden rund halbstündigen Führung erläuterten die Experten den Besuchern neben den umfangreichen Sanierungsarbeiten des Gebäudes auch die konzeptionelle Ausrichtung des Museums. Und wie man anhand der zahlreichen Nachfragen der Gäste vermuten konnte, wussten sowohl die Ausführungen, wie auch der imposante Gesamteindruck des Hauses die Jury durchaus zu beeindrucken. Ob es für den großen Erfolg ausreicht, wird man in knapp vier Wochen wissen. Bis dahin heißt es „Daumen drücken“ für das Museum Hochzeitshaus in Fritzlar. (Michael Brückmann)