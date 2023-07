Mehr als nur liebe Sprüche: Neue Ausstellung im Museum Hochzeitshaus in Fritzlar über Poesiealben

Von: Daniel Seeger

Liebevoll gestaltete Bücher und fein säuberliche Handschriften findet man in der neuen Sonderausstellung im Museum Hochzeitshaus. © Daniel Seeger

Eine neue Sonderausstellung in Fritzlar beschäftigt sich mit Poesiealben. Die verraten mehr über die Geschichte, als man auf den ersten Blick denkt.

Fritzlar – Ob Freundebuch oder Poesiealbum: Die kleinen, oftmals liebevoll verzierten Bücher mit guten Wünschen und Sprüchen kennen die meisten aus ihrer Kindheit. Das Museum Hochzeitshaus widmet ihnen nun eine eigene Sonderausstellung – in der sich so mancher Fritzlarer wiederfinden dürfte.

Die Ausstellung „Vergissmeinnicht! – 170 Jahre Poesiealbum“, die von der ehemaligen Geschichtslehrerin Dagmar Lohmann gestaltet wurde, beschäftigt sich mit der Geschichte und den Inhalten solcher Bücher. Und sie lässt die Besucher auch viel über die Zeit lernen, in der sie eigentlich entstanden sind. „Viele verbinden Poesiealben vor allem mit Frauen und Mädchen“, sagt Lohmann. Doch die Ursprünge sind andere.

Verantwortlich für die Ausstellung: Dagmar Lohmann aus Fritzlar. © Daniel Seeger

So waren es insbesondere Studenten, die ab dem 16. Jahrhundert erstmals solche Alben besaßen. Statt netter Sprüche von Freunden ging es ihnen vor allem um Einträge von Professoren und bekannten Reformern, berichtet Lohmann. Die ersten Poesiealben im heutigen Sinne stammen aus dem 19. Jahrhundert. Das älteste Buch in der Ausstellung ist aus dem Jahr 1855.

Lohmann, die auch Archivarin der Ursulinenschule ist, berichtet, dass alles mit einem Zufallsfund begonnen habe: ein Poesiealbum einer ehemaligen Ursulinenschülerin. Durch alte Listen im Archiv der Schule konnte Lohmann belegen, dass sich viele Schülerinnen in dem Buch verewigt hatten. Bei einer Abendveranstaltung des Geschichtsvereins berichtete sie darüber – und plötzlich melden sich immer mehr Leute, die auch noch alte Poesiealben besaßen, bei ihr. „So sind 30 Alben zusammengekommen“, sagt Lohmann.

Diese Alben sagen auch viel über die Zeit aus, in der sie entstanden sind. Wer schreibt dort eigentlich an wen? Und welche Inhalte findet man in den Alben? All das sind Fragen, die in der Ausstellung aufgegriffen werden.

Darüber, dass so viele Objekte von Menschen aus Fritzlar in der Ausstellung zu sehen sind, freut sich auch Museumsleiterin Stefanie Mnich. „Dagmar Lohmann ist mit der Idee an uns herangetreten“, berichtet sie. Das habe deshalb so gut gepasst, weil man sich besonders Themen widmen will, die aus der Stadtgesellschaft heraus kommen. „Wir wollen ein Museum für alle sein“, so Mnich. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit von Geschichtsverein, Museumsverein und Museum Hochzeitshaus.

Museumsleiterin Stefanie Mnich. © Privat

Termin: Die Ausstellung eröffnet heute (6. Juli) um 18 Uhr im Museum Hochzeitshaus. Für den Sektempfang sorgt der Museumsverein, Dagmar Lohmann wird eine Einführung in die Ausstellung geben, zudem wird sie am Donnerstag, 13. Juli, eine öffentliche Führung durch die Ausstellung geben. Los geht es um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. (Daniel Seeger)

