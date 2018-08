Ordnungsamt und Freiwilliger Polizeidienst: Fritzlar setzt in der Allee auf Kontrollen

Nach Beschwerden der Anwohner

+ © Peter Zerhau Steht im Fokus: Die Allee in Fritzlar. Unser Luftbild ist während des Aktionstages der Fritzlarer Jugendfeuerwehren entstanden. © Peter Zerhau

Fritzlar. „Die Anwohner sollen in Ruhe wohnen und leben können“, sagt Fritzlars Bürgermeister Hartmut Spogat. Um diese Ruhe zu gewährleisten, will die Stadt als Ordnungsbehörde in der Allee mehr Präsenz zeigen.