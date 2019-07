Soldaten trainieren in Fritzlar Tanken und Aufmunitionieren von Hubschraubern

Unbeobachtet landen, aufmunitionieren, tanken und zurück zur Bodentruppe – das müssen die Tiger-Piloten des Kampfhubschrauberregiments 36 in Fritzlar trainieren. Wir waren bei einer Übung vor Ort.

Erst sehen sie aus wie zwei kleine Punkte am Himmel, wenige Minuten später lassen sie Staub und Erdklumpen durch die Gegend fliegen. Von den Rotoren zweier Tiger geht eine enorme Wucht aus. Umso konzentrierter müssen die Piloten des Kampfhubschrauberregiments 36 in Fritzlar bei der Landung agieren.

Und das ist nur ein Teil dessen, was kürzlich bei einer Übung am Heeresflugplatz trainiert wurde – und zwar nach längerer Zeit erstmals wieder. Denn der Einsatz der Bundeswehr befinde sich derzeit wieder in einem Wandlungsprozess, sagt Sönke Schmuck, Oberstleutnant und Kommandeur des Kampfhubschrauberregiments: „Wo in den vergangenen Jahren vor allem Stabilisierungseinsätze in Afghanistan und Mali im Fokus standen, spielt die Landes- und Bündnisverteidigung mittlerweile wieder eine größere Rolle.“

+ Hier nur Übungsmunition: Die ungelenkten Raketen sind in Boxen verstaut und über den FARP verteilt. © Daria Neu

Der Grund

Die sicherheitspolitische Lage habe sich verändert, so Schmuck. Längst sei diese nicht mehr so stabil. „Um im Ernstfall einsatzbereit zu sein, müssen die Abläufe regelmäßig geübt werden.“ Der Einsatz von Kampfhubschraubern im Ausland unterscheide sich nämlich maßgeblich von einem potenziellen Einsatz bei der Landesverteidigung und der Unterstützung eines Bündnispartners.

Hauptmann Sven Winter, luftfahrzeugtechnischer Offizier und Einsatzleiter im Forward Arming and Refueling Point (FARP) erklärt: „Normalerweise kann ein Tiger etwa 400 Kilometer weit fliegen. Das bedeutet, er bleibt bis zu zweieinhalb Stunden in der Luft.“ Bei den Stabilisierungsoperationen von eigenen Truppen im Ausland sei dieser Radius ausreichend. Die Hubschrauber müssen in der Regel nicht zwischendurch betankt und aufmunitioniert werden.

Anders ist es im Falle der Landes- und Bündnisverteidigung. „Hier kommt es darauf an, die Bodentruppen durch den Kampf aus dem bodennahen Luftraum inklusive Operationen in die Tiefe zu unterstützen“, sagt Winter. Aber was heißt das? Es handelt sich um einen offensiven Angriff, der meistens länger dauert, den Gegner schwächen soll und für den die Kampfhubschrauber folglich weitere Wege zurücklegen müssen.

+ Sven Winter, Offizier © Daria Neu

Der Ablauf

Und hier kommt der FARP ins Spiel. Einfach erklärt ist dieser ein versteckter Versorgungspunkt, an dem eine bestimmte Truppe des Regiments zusammenkommt, um in möglichst kurzer Zeit – und natürlich möglichst unbeobachtet – die Tanks und die Munition der Hubschrauber auffüllt. Ist diese Aktion nach etwa 30 bis 40 Minuten beendet, soll der nächste FARP an einer völlig anderen Stelle aufgebaut werden.

Der Ernstfall wird am Heeresflugplatz in Fritzlar zwar nur simuliert. Im Prinzip kommt die Übung der Realität aber sehr nahe. Der Ablauf ist wie folgt: Zwei bis vier Kampfhubschrauber, in denen jeweils zwei Piloten sitzen, landen im FARP. „Allein der Tiefflug muss regelmäßig geübt werden. Denn das ist, wenn es ernst wird, die Lebensversicherung der Tiger-Piloten“, betont Schmuck.

+ Sönke Schmuck, Kommandeur © Daria Neu

Auch das Fliegen in der Rotte (zwei Hubschrauber) und im Schwarm (vier Hubschrauber) bedarf einer gewissen Routine. Sobald die Tiger gelandet sind, setzen sich die Soldaten am Boden in Bewegung. Schnell, aber hoch konzentriert und mit ruhiger Hand muss nun die Munition aufgefüllt werden.

Auf der Landefläche wurden dazu zuvor Boxen verteilt, in denen Panzerabwehrraketen und ungelenkte Raketen verstaut sind – bei der Übung handelt es sich selbstverständlich um Attrappen.

Anschließend fährt ein Tankwagen vor. Die Bodentruppe führt die Schläuche zu den Hubschraubern. „Klein und unauffällig muss das Ganze passieren“, sagt Winter.

Denn der FARP ist nur versteckt überlebensfähig. Ist das Betanken und Aufmunitionieren abgeschlossen, heben die Tiger-Piloten daher sofort wieder ab. Und schon sind nur noch zwei Punkte am Himmel zu sehen.

+ Die Soldaten üben das Aufmunitionieren eines Kampfhubschraubers. © Daria Neu

Piloten brauchen Nerven

Wer Tiger-Pilot beim Kampfhubschrauberregiment 36 werden möchte, sollte diese Entscheidung sehr bewusst treffen, sagt Kommandeur Sönke Schmuck. Insgesamt sind derzeit 33 Tiger und 46 Piloten in Fritzlar im Einsatz. Worauf es bei einem Piloten ankommt, darauf hat Schmuck eine ganz klare Antwort:"Wir brauchen hier keine Draufgänger.“

Viel wichtiger sei es, nicht die Nerven zu verlieren, diszipliniert und ruhig vorzugehen. „Hier wird nach einem harten Auswahlverfahren vorgegangen“, erklärt Schmuck. Es gehe schließlich um einen Kampfauftrag und das bringe nun einmal ein Risiko mit sic