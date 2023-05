Spitzenköche der Bundeswehr zaubern Menü in Fritzlar

Dinner

+ © Thiery, Christine Koch Rayk Pommer richtet den Zwischengang an. © Thiery, Christine

Sechs Köche der Kochnationalmannschaft der Bundeswehr bereiteten für Gäste im Haus an der Eder in Fritzlar ein Vier-Gänge-Menü zu.

Fritzlar – Honiggeschmortes Süppchen von der Süßkartoffel und grüne Quiche mit Zuckerschoten – diese Speisen servierten sechs Köche der Kochnationalmannschaft der Bundeswehr den Gästen im Haus an der Eder in Fritzlar.

Dort hatte die Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (EAS) zum Dinner eingeladen. Soldaten des Fritzlarer Standortes unterstützten das Servicepersonal bei der Versorgung der 100 Gäste. Die Menüfolge war vom Allerfeinsten.

Die Spitzenköche zauberten ein elegantes Vier-Gänge-Menü. Zweierlei vom Weiderind, geschmorte Keule, dazu kurz gebratenes Filet war der Fleischgang. Wer wollte, konnte zart gebratenes Zanderfilet wählen oder aber auch den vegetarischen Auberginen-Karottenbratling. Zum Schluss gab es ein Eierlikör-Crème-brûlée-Törtchen.

Kochnationalmannschaft nimmt an Wettbewerben teil

Die Kochnationalmannschaft vertritt die Bundeswehr im In- und Ausland bei unterschiedlichen Veranstaltungen und diversen Wettbewerben im Bereich Community Catering. Das Team besteht aus militärischen- und zivilangestellten Bundeswehr-Köchen und gehört zu den besten militärischen Kochteams der Welt.

Die Köche nehmen an Wettbewerben teil, und kochen auch für besondere Events etwa im Schloss Bellevue, sagte eingangs Rolf Hartmann, Hauptgeschäftsführer der EAS. Zum sechsten Mal kochten sie nun an Standorten der Bundeswehr für deren Angehörige oder aber für die Zivilbevölkerung, zuletzt waren sie in Flensburg.

+ Genießen das Menü: Hans Mill (links) und seine Tochter Sabine Mill hatten das Menü bei der HNA gewonnen. Sie sitzen am Tisch mit Marion Bährle-Hoßbach und Andreas Bährle sowie Sabine und Gary Schadt (hinten). © Christine Thiery

Familie Lück hatte das Fritzlarer Restaurant zur Verfügung gestellt. Oberstleutnant Christopher Herz begrüßte die Gäste, darunter einige Soldaten. „Unser Job ist keiner wie jeder andere“, sagte er. Wer hart arbeite, solle auch mal entspannen und genießen.

Köche der Bundeswehr besuchen Oasen

Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung kooperiert seit 2018 mit der Kochnationalmannschaft der Bundeswehr und lädt die Köche regelmäßig zu Veranstaltungen in die Oase-Betreuungseinrichtungen ein. Für die Kochnationalmannschaft sei der Abend eine gute Gelegenheit, für die Wettkämpfe zu üben, sagte Koch Rayk Pommer. Die Köche kommen von verschiedenen Standorten und sehen sich daher nur zu solchen Gelegenheiten.

Über das hohe Niveau der Gerichte freuten sich Sabine und Hans Mill. Vater und Tochter hatten das Menü beim HNA-Glückstelefon gewonnen. Alle anderen Gäste im Haus an der Eder zahlten nur den Selbstkostenpreis von 44, 90 Euro.