Traum vom Meister: Syrer will in der Orthopädietechnik durchstarten

Fritzlar. Der 23-jährige Hisham Abu Allabn hat einen Traum: Meister in der Orthopädietechnik werden. Nach seiner Flucht aus Syrien hat er bei Saniplus nach einem Praktikum jetzt eine Anstellung bekommen.

Manche Wörter fallen ihm schwer. Besonders die Fachbegriffe aus der Werkstatt. Unterlegscheibe zum Beispiel. Wenn er ein neues Wort hört, holt er Zettel und Stift aus seiner Tasche und notiert es. Es ist eine weitere Vokabel auf seinem Weg zum Ziel. „Vielleicht werde ich eines Tages ein Meister“, sagt Hisham Abu Allabn. Ein Meister der Orthopädietechnik. Dann, so sein Traum, könnte er seine eigenen Prothesen anfertigen. „Das dauert aber noch“, sagt Orthopädietechniker-Meister Rolf Siebold. Er ist ein Kollege des Syrers, arbeitet seit Oktober mit ihm bei Saniplus in Fritzlar.

Der 23-jährige Hisham Abu Allabn ist in der syrischen Hauptstadt Damaskus aufgewachsen. Nach dem Abitur arbeitete er in einer Stickerei. Er war Näher, bediente großen Maschinen. Bei einem Bombenangriff im Jahr 2013 wurde er schwer verletzt. Er verlor seinen linken und rechten Unterschenkel, trägt seitdem Prothesen. Vor drei Jahren floh Hisham Abu Allabn mit seiner Familie. Mit dem Auto ging es in den Libanon, mit dem Flugzeug in die Türkei und dem Boot nach Griechenland.

Dort habe ihm das Rote Kreuz geholfen. Hisham Abu Allabn saß im Rollstuhl, sein Bruder hat ihn geschoben. Über Serbien und Österreich, per Bus und Zug ging es nach Deutschland. Es ging nach Melsungen. Dort ist er angekommen. Privat wie beruflich. Mit seiner Frau und den beiden Kindern lebt er in einer eigenen Mietwohnung.

Im Sommer hat Hisham Abu Allabn ein vierwöchiges Praktikum bei Saniplus absolviert. „Ein Kontakt hat uns Hisham ans Herz gelegt“, erinnert sich Siebold. Der junge Syrer war engagiert, interessiert, hat sich eingebracht. Er bereitete Rollstühle auf, nahm kleine Reparaturen vor, durfte in der Werkstatt schleifen. „Hisham hat es bei uns gut gefallen und uns hat Hisham gut gefallen“, bringt es Siebold auf den Punkt. Es lief so gut, dass Hisham Abu Allabn inzwischen eine Dreiviertel-Stelle bei Saniplus hat. Der neue Mitarbeiter fühlt sich wohl. „Die Leute sind sehr freundlich, alle wollen mir mit der Sprache und Arbeit helfen“, erzählt er.

Seine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis gilt zunächst für drei Jahre. Zeit genug für eine Ausbildung zum Orthopädietechniker. Doch die kommt für den 23-Jährigen zu früh, sagen Rolf Siebold und Geschäftsführer Lars Dirksen.

Der Blockunterricht und die vielen neuen Fachbegriffe – das sei nicht zu schaffen. Sie wollen den Mitarbeiter behutsam an die Aufgaben heranführen. Eine Prüfung steht Hisham Abu Allabn dennoch bevor. Er möchte in Deutschland Auto fahren dürfen. Der Syrer hatte zwar in seiner Heimat eine Fahrerlaubnis. Wegen seines Handicaps muss er jedoch hier noch einmal eine Prüfung in einem Auto mit Handbetrieb ablegen. Bislang fährt Hisham Abu Allabn jeden Tag eine Stunde mit dem Bus aus Melsungen zur Arbeit. Es ist eine Etappe auf seinem langen Weg zum Ziel.