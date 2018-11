Fritzlar und Gudensberg suchen Freiwillige für Polizeidienst  

Fritzlar/Gudensberg. Die Finanzierung für den Freiwilligen Polizeidienst in Fritzlar, Gudensberg und Bad Wildungen steht, jetzt fehlt noch das Personal.

Einen Bescheid in Höhe von 75 000 Euro gab es vom Kompetenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit. Unterdessen wurde die Bewerbungsfrist verlängert. Bis Freitag, 23. November, können sich Interessierte melden. In Fritzlar, Gudensberg und Bad Wildungen sollen 20 Bedienstete für den Freiwilligen Polizeidienst eingestellt werden. Bislang liegen 22 Bewerbungen vor, die nun gesichtet werden. „Polizei und beteiligte Kommunen haben ein gemeinsames Interesse daran, aus einer möglichst großen Auswahl an Bewerbern auswählen zu können“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der drei Städte.

Die Freiwilligen sollen Mitte Januar in Dienst gestellt und anschließend ausgebildet werden. Der Streifendienst soll im Frühjahr starten. Die Städte wollen mit dem Freiwilligen Polizeidienst mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen und ein weiteres Bindeglied zwischen Bürger, Kommune und Polizei schaffen, heißt es weiter.

Kontakt: Wer den Dienst in Gudensberg oder Fritzlar übernehmen möchte, kann sich bei der Polizeistation Fritzlar, Schladenweg 31, melden. Auf den Internetseiten www.gudensberg.de und www.fritzlar.de gibt es den Bewerbungsbogen.