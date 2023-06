Volles Programm dank Bonifatius

Von: Maja Yüce

Generalprobe im Fritzlarer Dom: Der Chor der katholischen Kirchengemeinde bei der gemeinsamen Generalprobe für den Auftritt am Sonntag. © Christian Hedler

Die katholische Kirchengemeinde Fritzlar hat ein großes Festprogramm rund um den Fronleichnamstag und das Bonifatius-Festwochenende geplant.

Fritzlar – „Volles Programm“, so titelt die katholische Kirchengemeinde Fritzlar auf ihrer Internetseite. Sie lässt den Worten in den nächsten Tagen auch Taten folgen. Und damit bei dem Festprogramm rund um den Fronleichnamstag und das Bonifatius-Festwochenende auch der richtige Ton getroffen wird, sind sowohl Domchor und den katholischen Bläserchor kräftig am Proben. Sie werden am Sonntag, 11. Juni, die „Missa Katharina“ von Jacob de Haan zu Gehör bringen. „Das wird ein Fest“, sagt Stadtpfarrer Patrick Prähler mit Blick auf das Programm der nächsten Tage.



Konzentriert: Der katholische Bläserchor bei der Probe der Messe „Missa Katharina“, die der niederländische Komponisten Jacob de Haan 2007 eigens für Amateurmusiker komponiert hatte. © Christian Hedler

Wer beim Klang der Musik selbst Lust verspüren sollte, in einem der beiden Chöre aktiv zu werden, ist auch stets willkommen, ergänzt Prähler. „Wir brauchen immer neue Sänger und auch Musiker“, sagt Prähler. Das aktuelle Werk belege auch einmal mehr, dass es auch außerhalb von größeren Städten wie Kassel möglich sei, qualitativ hochwertige Musik zu machen. „Dafür muss man nur Freude am Singen oder Musizieren mitbringen“, sagt Prähler. Das ganze Jahr über engagierten sich die Musiker dann immer mal wieder in Gottesdiensten, Serenaden, Konzerten und mehr. „Überdies ist es eine schöne Gemeinschaft“, betont der Stadtpfarrer. Bei Interesse kann man sich einfach im Pfarrbüro melden.



Das Programm rund um den Fronleichnamstag und das Bonifatius-Festwochenende

Das traditionelle „Katzenkoppschießen“ findet am Vorabend von Fronleichnam, am Mittwoch, 7. Juni, um 20 Uhr, auf dem Dr.-Jestädt-Platz statt. „Für Gehörschutz wird gesorgt. Die Messe am Fronleichnamstag, 8. Juni, beginnt um 9 Uhr im Dom. Anschließend beginnt die Prozession durch die Stadt. „Bei der Rückkehr gegen 12 Uhr gibt es im Dom den Schlusssegen. „Es werden keine Liedhefte verteilt“, so Prähler. Teilnehmer sollten ihr Gesangbuch mitbringen oder sich eines für die Prozession aus dem Dom borgen.

Besonders festlich wird es dann am Sonntag, 11. Juni, im und vor dem Dom. „Bischof Dr. Michael Gerber (Fulda) kommt zu uns“, sagt Prähler. Der Diözesanbischof hält das Pontifikalamt und die Festpredigt mit dem Thema „Bonifatius – mit langem Atem“ innerhalb des Festprogramms „1300 Jahre – Wirken des heiligen Bonifatius in Fritzlar“. In diesem Jahr findet jeden Monat ein besonderer Gottesdienst zu Ehren von Bonifatius statt. Außerdem gibt es Vorträge, Sonderausstellungen und mehr (HNA berichtete). Nach dem Gottesdienst am Sonntag folgen eine Oktavprozession „um die vier Ecken“ und ein Pfarrfest auf dem Domplatz.



Mit all den Veranstaltungen bietet die katholische Kirchengemeinde in den nächsten Tagen, was sie verspricht: ein volles Programm. (Maja Yüce)

Katzenköppe rund um den Fronleichnamstag und das Bonifatius-Festwochenende Die Bezeichnung Katzenköppe stammt aus der Blütezeit des deutschen Handwerks. Damals waren Schlosser, wie der Name schon sagt, vor allem mit der Herstellung von Schlössern beschäftigt. Weil eine bestimmte Art den Köpfen von Katzen ähnelten, wurden sie so genannt. Solche Truhenschlösser wurden damals derart zahlreich hergestellt, dass sie den Schlossern die Zunftbezeichnung Katzenkopf einbrachte. Da in Fritzlar die Schlosser für das traditionelle Böllern vor dem Fronleich-namsfest zuständig waren, ging die Bezeichnung vom Schlosser nach und nach auf die Kanone über. (red)

