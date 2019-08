Fritzlar vor dem Dom: A-cappella-Konzert verzaubert viele Zuschauer 

Wenn zehn Stimmen zu einem samtig bis rauchigen Klangteppich verschmelzen, dann singt Leveleleven.

Das skandinavische Ensemble aus der schwedischen Vokalgruppen The Real Group und den Finnen Rajaton nahm die Zuschauer mit auf eine facettenreiche Reise.

Da war das Lied vom Wasser, voller Harmonie und in geheimnisvollem Nebel getaucht gesungen und die Interpretation einer Sage in Samischer Originalsprache, mit Rezitations- und Vokalelementen, welche in der dritten Zugabe für viele Zuschauer den Höhepunkt des Konzertes darstellte. Leveleleven ließen mit Liedern über die grüne Natur, über das Lächeln der Mädchen mit klingenden Glöckchen am Kleidersaum und über die Heimat, die dort ist, wo das Herz ist, die Zuhörer an diesem Lebensgefühl teilhaben.

Das Publikum klatschte drei Zugaben herbei. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie die Sängerin Emma Nilsdotter bemerkte, als sie nach vorherigen rockigen Zugaben der Titel Don’t stop me now und einer Interpretation von Freedom, mit einem Augenzwinkern zum Publikum gewandt sagte: „Es sieht so aus, als ob sie es nicht eilig haben und nirgendwo anders hingehen wollen.“

Bevor es auf die mystische Reise gehen konnte, musste Jutta Schröder-Wagnitz mit dem Kulturverein Fritzlar, der alljährlich ehrenamtlich die Organisation der Veranstaltungsreihe vor dem Dom und der dazugehörigen mediterranen Wein-Piazza übernimmt, ganz irdische Probleme lösen. Ein wolkenbruchartiges Gewitter hatte am Abend zuvor dem Open-Air-Sommernachtstraum und der Rezitation von Veronica Ferres ein vorzeitiges Ende bereitet und alles durchnässt, auch sämtliche Stuhlpolster, sodass die Gäste nicht mehr komfortabel hätten sitzen können.

Wo gibt es trockene Stühle? In Fritzlar hielten die Menschen zusammen, und so konnten dank Thomas Abram, der auch die Kulturscheune leitet, rechtzeitig über 300 Stühle organisiert und ausgetauscht werden. Von all dem haben die Gäste der ausverkauften A-capella-Nacht nichts mitbekommen. Sie haben vom frühen Abend bis spät in die Nacht die südliche Stimmung während des Konzertes und auf der Wein-Piazza vor dem Dom bei Kerzenschein, Getränk und italienischen Spezialitäten der Gastronomie Venezia genossen.

Wie besonders Fritzlar ist, haben auch die A-capella-Künstler während ihres Aufenthaltes erfahren. So überlegte die Schwedin Emma Nilsdotter bei der Begrüßung des Publikums, nach Fritzlar zu ziehen, weil diese charmante Stadt eine ganz besondere Atmosphäre hat. Fritzlar verzauberte seine Gäste und die Zuschauer der A-capella-Nacht vor dem Dom.