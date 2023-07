Wo das Herz des Tigers schlägt: Ministerpräsident Boris Rhein zu Gast beim Kampfhubschrauberregiment 36

Von: Maja Yüce

Ministerpräsident Boris Rhein war zu Gast beim Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar.

Fritzlar – Hessens Ministerpräsident im Cockpit des Tiger Kampfhubschraubers auf dem Gelände der Fritzlarer Georg-Friedrich-Kaserne. Boris Rhein mit Pilotenhelm und in einer etwa 15 Kilogramm schweren modularen Rettungsweste steckend. Und nur wenig später hält Rhein eine Stinger Flugabwehrrakete für einen Moment in den Händen. Starke Bilder.

Doch trotz des medienwirksamen Auftritts vor und in der Instandsetzungshalle der Bundeswehr waren es eher die kurzen Zwischentöne, die besonders lange nachhallten – und auch das, was nicht gesagt wurde.

Zusätzliches Problem für die Einsatzbereitschaft der Kampfhubschrauber sei auch der zunehmende Verschleiß der Maschinen

Das „noch“ eines Kameraden, als es um die Anzahl der in Fritzlar stationierten Tiger geht. „28 haben wir vor Ort. Noch“, lautete die Antwort. 22 davon seien flugbereit, sechs in der Reparatur. Insgesamt gebe es 51 Tiger. Und dann war da das kurze Lachen, das mehreren der Kameraden entfuhr, als Rhein sich nach der Schwachstelle des Tigers erkundigte. „Das System an sich und vor allem das Getriebe. Der Getriebeabrieb ist unser größtes Problem“, lautete dann die sachliche Antwort. Die Auftragsbücher in der Instandhaltung seien voll. Was aber auch mit der Notwendigkeit der regelmäßigen Wartung zusammenhänge. Alle 400 Flugstunden oder nach drei Jahren sei die fällig. „Dann zerlegen wir den Tiger komplett in seine Einzelteile“, wurde erklärt. Neuneinhalb Monate dauere die Inspektion eines Tigers im Dockbetrieb, dem Herzstück. Die einzige Tiger-Instandhaltung der Bundeswehr in Deutschland.

Und jetzt das, was nicht gesagt wurde: Die Einsatzbereitschaft des Hubschraubers lag in der Vergangenheit bereits deutlich hinter den Anforderungen zurück. Zusätzliches Problem für die Einsatzbereitschaft der Kampfhubschrauber sei auch der zunehmende Verschleiß der Maschinen.

Fritzlar: Rhein lobt vor allem das Herzblut und das Engagement, mit dem die Soldaten sich für den Tiger einsetzen

Was auch nicht gesagt wurde: Die Zukunft des Kampfhubschraubers Tiger in der Bundeswehr ist besiegelt. Im Jahr 2038 wird wohl zum letzten Mal ein Hubschrauber dieses Typs vom Flugplatz der Fritzlarer Kaserne abheben. Fritzlar ist der einzige Standort, an dem Kampfhubschrauber der Bundeswehr stationiert sind. Bereits vorher wird die Flottengröße Zug um Zug reduziert, dies bestätigte das Bundesministerium der Verteidigung bereits im Mai auf HNA-Anfrage. Das könnte weitreichende Folgen für die Fritzlarer Heeresflieger haben.

Um so wichtiger schien es gestern für die Truppe in Fritzlar, dass der Ministerpräsident zu Gast war – er sprach davon, dass er einen guten Eindruck von der Einsatzfähigkeit, vor allem aber vom Herzblut und dem Engagement, mit dem die Soldaten sich für den Tiger einsetzen, erhalten habe. Auch, wenn er selbst nicht gedient habe, sei er ein großer Freund der Bundeswehr, so Rhein. Worte, die die Soldaten sichtlich freuten – möglicher Wahlkampf hin oder her. In Hessen steht am Sonntag, 8. Oktober, die Landtagswahl an. Rhein (CDU) will Ministerpräsident bleiben.

Oberst Sönke Schmuck: „Wir haben viele gute Leute.“

Geblieben ist Rhein in Fritzlar auch noch, nachdem die Pressevertreter die Kaserne wieder verlassen hatten. Zum Gespräch, unter anderem mit Kommandeur Sönke Schmuck, wie es hieß.

Der hatte Rhein zuvor erklärt, wie er den Einstieg in das Cockpit des Tigers meistern kann und ihm auf die Frage, wie viele Soldatinnen unter den 625 Beschäftigten (darunter auch Zivilisten) am Standort seien, gesagt, dass man keinen Unterschied zwischen Mann und Frau mache. „Wir haben viele gute Leute.“

Mithilfe einiger Soldaten in der Instandhaltung wurde die Ausstattung des Kampfhubschraubers und der Piloten präsentiert. Von der Kleidung über die Dinge, die man im Notfall zum Überleben braucht – eine Bedienungsanleitung aus Esspapier ebenso wie Material, um sich eine Angel zu basteln – bis hin zu den Waffensystemen und der ausgeklügelten Kamera. „Der Tiger soll auch Wirkung erzeugen“, erklärte Schmuck. Er geriet etwas ins Schwärmen, als er davon sprach, was der Tiger bei seiner Einführung für eine Besonderheit war. „Es ist schon sehr beeindruckend, was da damals gebastelt wurde“, sagte er. „Man hätte allerdings damit weitermachen sollen“, ergänzte er. Wieder ein Zwischenton, der nachwirkte.

Der Tiger-Absturz in Mali jähr sich am heutigen Mittwoch. 2017 kamen dabei zwei Piloten aus Fritzlar ums Leben

Etwas, was bei den Menschen in der Kaserne noch heute nachwirkt, ist ein schreckliches Ereignis, das sich am heutigen Mittwoch jährt. Der Tiger-Absturz in Mali. 2017 kamen dabei zwei Piloten aus Fritzlar ums Leben. Man merke den Soldaten an, dass sie mit diesem Unglück noch hadern. Das Sicherheitsmanagement sei in Fritzlar deutlich höher als in anderen Verbänden, fügte er an. „Wenn wir starten, dann sicher“, so der Kommandeur des Kampfhubschrauberregimentes 36 Kurhessen.

„Unsere Gedanken sind bei den hochgeschätzten, verunglückten Soldaten“, sagte Schmuck. Wieder Schweigen – diesmal ein Betroffenes. (Maja Yüce)