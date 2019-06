Fritzlarer Fronleichnamsfest: Hunderte zogen zu den Altären

Das Katzenkoppschießen am Vorabend des Fronleichnamstages ist in der Domstadt Fritzlar eine alte Tradition. So startete das Fest mit lauten Kanonenschüssen.

Anfangs von der Schlosserzunft veranstaltet, liegt es seit vielen Jahren in den Händen der Fritzlarer Schützengilde. Dechant Jörg Stefan Schütz begrüßte zahlreiche Gäste am Domplatz, die das lärmende Spektakel miterleben wollten.

Einige hundert Gläubige zogen dann am Donnerstag in einer langen Prozession nach dem Gottesdienst im Dom zu den Altären am Grauen Turm, der Allee, am Krankenhaus und am Marktplatz.

Die Altäre werden jedes Jahr aufgestellt und aufwendig geschmückt. Die Gläubigen ziehen nach der Prozession wieder zurück in den Dom.

Fronleichnam, eines der wichtigsten Hochfeste der katholischen Kirche, hat in Fritzlar eine besonders lange Tradition: Das Fest wurde bereits vor 752 Jahren, also im Jahr 1267, erstmals gefeiert, die erste Prozession fand vermutlich im Jahr 1320 statt. Die Dom- und Kaiserstadt gehört nach Münster und vor Köln zu den Städten, in denen als erstes das Fest begangen wurde.

+ Lautstarker Auftakt für das Fronleichnamsfest: Franz Lösbrock von der Schützengilde zündete eine der sechs Kanonen, beobachtet von Dechant Jörg Stefan Schütz, Schulpfarrer Matthias Smuda und den Schützen. © Peter Zerhau

Kaplan Jürgen Kämpf, Dagmar und Clemens Lohmann und Dr. Barbara Rinn-Kupka fassten 2017 zum 750-jährigen Jubiläum Geschichte und Geschichten über Fronleichnam in Fritzlar in einer 96 Seiten umfassenden Chronik zusammen.

Immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten

An Fronleichnam feiern die Katholiken die Gegenwart des Gottessohnes Jesus Christus. Als Ausdruck dieses Glaubens wird dabei seit dem 13. Jahrhundert ein gesegnetes Brot – eine Oblate – in einem wertvollen Behältnis, der Monstranz, allen sichtbar durch die Straßen getragen. Papst Urban IV. legte 1264 fest, Fronleichnam am zweiten Donnerstag nach Pfingsten zu feiern. Das Wort Fronleichnam stammt aus dem Mittelhochdeutschen: „fron“ heißt Herr und „lichnam“ meint den lebendigen Leib.