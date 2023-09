Auf frischer Tat ertappt: Fritzlarer hält Einbrecher in Keller gefangen

Von: Chantal Müller

Unbekannte sind in zwei Fritzlarer Schulen eingebrochen. © Silas Stein/dpa

Durch die Hilfe eines 39-jährigen Fritzlarers hat die Polizei am Donnerstag einen 20-jährigen Einbrecher schnappen können. Der Zeuge hatte den jungen Mann gegen 15.30 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Graf-Zeppelin-Straße in Fritzlar eingesperrt, bis die Beamten vor Ort waren.

Fritzlar - Laut Mitteilung stellte sich im Laufe der Ermittlungen heraus, dass der Mann zwischen Mai und August „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ Diebstähle in Fritzlar, Bad Wildungen und Kassel verübt hat. Der 20-Jährige stammt aus dem Kreis Waldeck-Frakenberg, ist derzeit aber ohne festen Wohnsitz. Aufgrund bestehender Fluchtgefahr wurde Haftbefehl gegen den Mann verhängt. Er wurde in die JVA Kassel gebracht. An einigen Tatorten fiel er durch das Tragen einer Bundeswehruniform auf.

Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Kassel und der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Wildungen geführt und dauern an. Die Polizei sucht deshalb weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wildungen zu melden: Tel. 05621/70900. (Chantal Müller)