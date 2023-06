Fritzlarer Hospital ist auf der Suche nach Pflege-Experten

Von: Daniel Seeger

Machen ihren Job mit viel Herzblut: von links Tatjana Baskal, Stationsleitung D1 und Tanja Adamovsky, Pflegedienstleitung. © Daniel Seeger

Auf Personalsuche ist man auch im Hospital – von einem Mangel könne aber keine Rede sein. Das Krankenhaus setzt auf die Unterstützung der Mitarbeiter und auf Ausbildung.

Fritzlar – Das Thema Fachkräftemangel ist in aller Munde – und insbesondere in der Pflege werden vielerorts dringend Arbeitskräfte gesucht. Das bestätigt auch eine Antwort der Hessischen Landesregierung auf eine Anfrage der SPD: In der stationären Akutpflege wurden 2020 rund 4225 Gesundheits- und Krankenpfleger gesucht. 33 Prozent der Stellen konnten demnach nicht besetzt werden. „Es ist ein wichtiger Beruf, ich fühle mich gebraucht“ beschreibt Tatjana Baskal ihren Arbeitsplatz. Sie ist Stationsleitung im Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar, betreute gemeinsam mit ihrem Team die Covid-Patienten.

Auf Personalsuche ist man auch im Hospital – von einem Mangel könne aber keine Rede sein, sagt Marcel Kentel, stellvertretender Leiter des Personalmanagements. Das sei nicht immer leicht, aber man habe in den vergangenen Monaten einige neue Mitarbeiter gewinnen können. „Dadurch, dass das Krankenhaus in Melsungen geschlossen wurde, sind natürlich einige Fachkräfte zu uns gewechselt“, so Kentel weiter. Trotzdem sei es schwerer geworden, Personal zu finden.

Hospital setzt auch auf Fachkräfte aus dem Ausland

Außerdem setzt das Hospital beispielsweise auch auf Fachkräfte aus dem Ausland. So konnte das Krankenhaus zwei Pflegekräfte aus Indien gewinnen „International sind wir ohnehin – wir haben Kollegen aus Polen, der Türkei und Russland“, berichtet Tatjana Baskal. „Es ist eine neue Erfahrung für uns. Die Kolleginnen sind sehr gut ausgebildet, aber trotzdem ist der ganze Prozess zeitintensiv“, sagt Pflegedienstleiterin Tanja Admaovsky. Die Anerkennung der Abschlüsse nehme Zeit in Anspruch. Auch eine Prüfung mussten die neuen Kolleginnen nach einem Praxisjahr ablegen.

„Das Hospital tut einiges dafür, Fachkräfte zu gewinnen“, sagt Baskal. Pflege bedeute oft Schichtdienste – gerade für Eltern ist das aber nicht immer einfach zu regeln. Um auf deren Bedürfnisse einzugehen, gebe es im Hospital auch die Möglichkeit, in einem Springer-Pool zu arbeiten, auch gleitende Arbeitszeit sei da teils möglich – mit Kernzeiten. Zudem versuche das Haus seine Mitarbeiter auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Suche nach einem Kita-Platz oder einer Wohnung, zu unterstützen. Angestellte, die bei Personalmangel einspringen, erhalten eine Prämie.

Ausbildung zum Pflegefachmann und zur Pflegefachfrau

Mit der eigenen Krankenpflegeschule setze man auch stark auf das Thema Ausbildung. „Ein Praktikum ist für viele der Türöffner“, sagt Tanja Adamovsky. Durch dieses könnten Anwärter auch sehen, ob ihnen die Arbeit in der Pflege liegt. Nach der Ausbildung seien Fort- und Weiterbildungen möglich – und würden auch vom Hospital unterstützt.

Wer sich für eine Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau interessiert, kann sich unter Tel. 0 56 22/99 73 80 oder bildungsinstitur@hospital-fritzlar.de melden. hospital-karriere.de/ausbildung/