Fritzlarer Stadthalle wird noch teurer: Sanierung soll nun rund 7,42 Millionen Euro kosten

Von: Daniel Seeger

Große Fenster mit Blick auf die Altstadt: In der Stadthalle in Fritzlar laufen gerade die letzten Arbeiten. © Peter Zerhau, Stadt Fritzlar, Maya Sell , CDU Fritzlar, Grüne Fritzlar

Die Stadthallensanierung in Fritzlar wird noch einmal teurer. Rund 7,42 Millionen Euro soll das Hessentagsprojekt nach einer aktuellen Schätzung nun kosten.

Fritzlar – Die Innensanierung der Fritzlarer Stadthalle wird erneut teurer – statt wie bislang angenommen rund sieben Millionen Euro, geht die aktuelle Gesamtkostenprognose nun von rund 7,42 Millionen Euro aus. Das geht aus einem Beschluss hervor, der am Donnerstag im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Fritzlar diskutiert werden soll. Rund 1,5 Millionen Euro Fördergeld wird die Stadt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhalten – gebunden war diese Förderung unter anderem an eine termingerechte Fertigstellung der förderberechtigten Arbeiten.

Ein Hauptgrund für die erneute Preissteigerung ist, dass noch einmal zusätzliche Elektroarbeiten notwendig werden. Für diese Nacharbeiten werden noch einmal rund 219 000 Euro fällig. Die aktuellen Gesamtkosten für die Elektroarbeiten belaufen sich somit auf rund 1,14 Millionen Euro.

Die Notwendigkeit diverser Nacharbeiten hat, so die Beschlussvorlage, insbesondere mit dem Zeitdruck durch die Fördermittelgeber bei der Fertigstellung zu tun. So wurde die Küchenausstattung geplant, als das Projekt schon lief. Auch die Aufteilung der Catering-Tische stand bei Ausschreibung noch nicht fest, es mussten zusätzliche Bodensteckdosen installiert werden. Kosten gespart hatte die Stadt, weil die verbaute Lüftungsanlage entgegen der Ursprungsplanung weiterverwendet wird – allerdings fallen dafür auch zusätzliche Elektroarbeiten an.

Die im Haushalt 2023 eingeplanten Mittel für die Stadthalle reichen nicht mehr aus. Der Magistrat schlägt vor, zwei Investitionen zu streichen – denn diese würden im laufenden Jahr nicht mehr anstehen, erläutert Fritzlars Bürgermeister Hartmut Spogat. Zum einen wird der Neubau der Kindertagesstätte in der Gneisenaustraße in das Jahr 2024 geschoben. Denn ein Abriss sei vom Träger, der Evangelischen Kirche, in 2023 nicht mehr vorgesehen. Zum anderen sollen in der Kita Regenbogenland am Domplatz Kindergartengruppen für Kinder über drei Jahren nun doch nicht zu Krippen-Gruppen für Kinder unter drei Jahren werden, weil sonst benötigte Kita-Plätze wegfielen.

Ende 2018 hatten die Stadtverordneten eine Obergrenze für den Eigenanteil der Stadt von neun Millionen Euro für alle Hessentagsprojekte und das Landesfest beschlossen. Bis zu 8,5 Millionen Euro betragen die Zuschüsse des Landes Hessen, die Stadthallensanierung erhält jedoch EU-Mittel. (Daniel Seeger)

Hessentagsprojekte Ursprünglich drei Hessentagsprojekte waren in Fritzlar für das Landesfest im Jahr 2024 geplant. Der Bau einer Sporthalle am Roten Rain wurde aus Kostengründen verworfen. Die Innensanierung der Stadthalle ist so gut wie abgeschlossen, für den Bau des Kunstrasenplatzes, der auf dem Sportplatz am Exer entstehen wird, laufen die Arbeiten. Die Sanierung des Hellenwegs und der Allee sind keine Hessentagsprojekte, stehen aber auch im Zusammenhang mit dem Landesfest.