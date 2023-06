Sanierungskosten für Stadthalle in Fritzlar steigen noch einmal deutlich

Von: Daniel Seeger

Die Innensanierung der Stadthalle Fritzlar wird deutlich teurer als anfangs geplant. Noch im Sommer müssen die Arbeiten abgeschlossen werden. © Peter Zerhau

Die Kosten für die Innensanierung der Stadthalle in Fritzlar steigern weiter – und zwar drastisch. Das liegt unter anderem an Preissteigerungen für Material und Löhne.

Fritzlar – Auch das Fritzlarer Hessentagsprojekt Stadthallensanierung bleibt nicht von steigenden Kosten verschont. Wie nun bekannt wurde, wird das Projekt noch einmal deutlich teurer. Statt wie bislang kalkuliert rund fünf Millionen Euro soll die Innensanierung nun sieben Millionen Euro kosten. In der Ursprungskalkulation ging man sogar nur von drei Millionen Euro aus (siehe Infobox am Ende des Artikels).

Das berichtet der Fritzlarer Architekt Christian Gerlach, der mit dem Projekt betraut ist, in einem Dokument, das auch Thema in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag sein wird. Die Gründe für die erneute deutliche Kostensteigerung von 40 Prozent sind demnach vielfältig.

Preissteigerungen treiben Kosten für Sanierung der Stadthalle in Fritzlar in die Höhe

In den Angeboten, die die Stadt auf die Ausschreibungen erhalten habe, spiegele sich die besondere Marktlage wider, heißt es in dem Dokument. Das bedeutet konkret: deutlich gestiegene Einkaufspreise für Material vor dem Hintergrund von Pandemie und Krieg in der Ukraine. Gerlach spricht von einer nahezu monatlichen Erhöhung der Preise. „Das war so nicht vorhersehbar“, sagt Bürgermeister Hartmut Spogat auf HNA-Anfrage.

Zudem seien auch die Lohnkosten deutlich gestiegen und die Auslastung der Firmen hoch gewesen, heißt es weiter. Die Firmen hätten mit weiter steigenden Preisen kalkuliert. Daher seien nahezu alle Angebote deutlich über der Kostenkalkulation gewesen. Nach den Ausführungen des Architekten ergeben sich die größten Differenzen zwischen Kalkulation und den Angeboten bei den Gewerken Elektro, Lüftung und Sanitär.

Eine Neuausschreibung sei jedoch keine Option gewesen, denn: Damit die 1,5 Millionen Euro Fördergeld für das Projekt fließen, müssen Fristen eingehalten werden. Bei Neuausschreibungen wäre man laut Spogat unter Umständen auch zu schlechteren Preisen gekommen.

Termine müssen eingehalten werden, sonst fließt kein Fördergeld für Stadthallensanierung in Fritzlar

„Die Fertigstellung ist für den Sommer vorgesehen, dann erfolgen die baufachliche Prüfung und im Anschluss die Prüfung aller Verwendungsnachweise durch die WI-Bank“, so der Bürgermeister. Bei zeitlichem Verzug erhalte die Stadt den Zuschuss nicht. Eine besondere Schwierigkeit sei, dass man, um die Förderung aus dem Europäischen Fond für Regionale Entwicklung zu erhalten, keinen Generalplaner beauftragen durfte – aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Somit mussten Planungsleistungen getrennt beauftragt werden.

Förderung vom Land Hessen oder vom Bund gebe es für die Innensanierung nicht. Neben den Preissteigerungen sei es im Verlauf des Bauprojekts noch dazu gekommen, dass asbesthaltige Platten gefunden wurden, mit denen das Vordach in Zwischenschichten verkleidet war. Auch dies führte zu erheblichen Mehrkosten, wegen der besonderen Erfordernisse zum Schutz der Arbeiter.

Erst nachdem die Aufträge erteilt wurden, forderte die WI-Bank, so das Dokument, dass die Außenwände vollflächig gedämmt werden müssen, und machte dies zur Bedingung für die Förderung. Die Folge: weitere Mehrkosten in Höhe von fast 100 000 Euro.

Außerdem habe man noch einmal umgeplant und eine vollwertige Brandmeldeanlage installiert. „Das wurde uns von der Bauaufsicht nahegelegt“, so Spogat. Eigentlich sei das nicht zwingend notwendig gewesen, da es in der Stadthalle keinen durchgängigen Betrieb gebe. „Bei so einem Projekt mit diesem Kostenaufwand und in dieser Größe, war es nur folgerichtig, eine Brandmeldeanlage einzubauen – aus Sicherheitsgründen“, so der Bürgermeister weiter. Spogat geht nicht davon aus, dass es bis zur Fertigstellung noch zu weiteren großen Kostensprüngen kommen wird. „Alle Aufträge wurden vom Magistrat vergeben.“ Zudem habe man eingespart, wo es möglich war. „Es ist ein besonderes Projekt, das innerhalb von 12 Monaten umgesetzt wird. So etwas baut man normalerweise in zwei Jahren“, sagt Spogat.

Stadthalle Fritzlar: Probleme bei der Statik sorgen für zusätzliche Kosten

Ein weiterer wesentlicher Baustein für die Kostensteigerung für die Innensanierung der Fritzlarer Stadthalle ist das Thema Statik. Das Dokument des Architekten nennt einige der wesentlichen Herausforderungen exemplarisch.

So habe das im Jahr 1999 errichtete Tonnendach aus Stahl zu einer generellen und grenzwertigen Belastung aller tragenden Bauteile geführt. Diese hätten den Spielraum für Modernisierungen stark reduziert und teure Sonderlösungen notwendig gemacht, weil keine weiteren Lasten an die Konstruktion angebracht werden können. So sei etwa für den Einbau einer Traverse (Träger) mit Beleuchtung eine Sonderkonstruktion nötig gewesen. Für eine mobile Trennwand habe man einen 17 Meter langen Holzträger und weitere Stahlträger einbauen müssen. Der Abbau der Betonplatten an der Fassade konnte nur besonders gesichert und in Abstimmung mit einem Statiker erfolgen.

Stadthalle Fritzlar: „Baukörper entspricht Anforderungen aus den 70ern“

Zudem habe man die Decke zwischen Erdgeschoss und Saal nicht punktuell belasten können. Die Stärke des damals eingebauten Materials sei dafür zu gering. Daher seien besondere Gerüste und Konstruktionen nötig gewesen. Außerdem habe man besondere Wartungsgänge und Laufflächen im Dachbereich schaffen müssen, weil das Trapezblech über dem Saal nicht betreten werden darf. Nur so konnte die Rauchabzugsanlage eingebaut werden, so die Schilderungen des Architekten. „Der Baukörper entspricht den Anforderungen aus den 70ern – und das waren andere als heutzutage“, so Spogat.

Die Kostensteigerung werden die Mitglieder der Fritzlarer Stadtverordnetenversammlung lediglich zur Kenntnis nehmen. Den Investitionsrahmen für den Hessentag hatte das Parlament bereits festgezurrt – und dieser wird auch durch die Mehrkosten nicht gesprengt.

In einer öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wird der Architekt Christian Gerlach die Ausschussmitglieder noch einmal detailliert über die Kostensteigerungen informieren. (Daniel Seeger)

Termin: Öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Fritzlar am Donnerstag, 29. Juni, 19 Uhr im Rathaussaal.

Chronik der Teuerung Drei Millionen Euro waren für das Projekt in der ursprünglichen Machbarkeitsstudie angesetzt, die im Mai 2021 den Stadtverordneten vorgestellt wurde. Im Mai 2022 rechnete die Stadt Fritzlar mit einer Kostensteigerung durch höhere Preise von mindestens 35 Prozent bezogen auf die Kalkulation der Machbarkeitsstudie – über eine Million Euro zusätzlich. Weil die Bühne auf die andere Seite der Halle wandern sollte, kamen noch einmal 250 000 Euro hinzu. Im August 2022 folgte dann eine erneute Korrektur der Kalkulation nach oben auf rund 5,3 Millionen Euro.