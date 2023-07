Gänsehautmomente blieben aus: Gemischte Reaktionen auf Drohnenshow-Premiere beim Pferdemarkt

Von: Peter Zerhau, Daniel Seeger, Maja Yüce

Teilen

Ein Pferdekopf am Abendhimmel über dem Pferdemarktsplatz: Eine der Figuren, die von den Drohnen erstellt wurden. © Peter Zerhau

Es gab gemischte Reaktionen auf die Drohnenshow-Premiere beim Pferdemarkt in Fritzlar.

Fritzlar – Drohnenshow statt Feuerwerk: Die Ankündigung, die über den Fritzlarer Pferdemarktsplatz hallte, dass gleich etwas folge, was man in Fritzlar so noch nie gesehen habe, sorgte am Sonntag dafür, dass viele Zuschauer eine hohe Erwartung an die Drohnenshow hatten. Die gab es zum ersten Mal und war der Ersatz für das traditionelle Abschluss-Feuerwerk.

Der Auftakt: Schon kurz vor 22.30 Uhr standen Tausende dicht an dicht in den Budenstraßen und blickten gespannt gen Himmel. Doch verspätete sich der Auftakt der Show um statte 20 Minuten: Die Deutsche Bahn hatte entgegen einer ersten Genehmigung den Startzeitpunkt aus Sicherheitsgründen verschieben lassen – ein Zug, der um 22.31 Uhr am Festgelände vorbei von Fritzlar nach Bad Wildungen fuhr, sollte die Strecke vor dem angekündigten Lichterspektakel passieren. Denn unter dem Flugbereich dürfen sich während der Show keine Menschen aufhalten. Das wäre zu gefährlich, wenn zum Beispiel eine Drohne ausfällt oder abstürzt.

Vor der Drohnenshow gab es einige Hürden zu überwinden

Um die Drohnenshow überhaupt starten zu können, gab es für die Veranstalter einige bürokratische Hürden zu überwinden. „Ich musste zahlreiche Sondergenehmigungen einholen, unter anderem wegen der Nähe zum Flugplatz der Bundeswehr und von der der Deutschen Bahn, weil die Gleisanlage in direkter Nähe ist“, erklärt Fabian Reinholz, der für die Drohnenshow verantwortlich war.

Der Drohnenexperte: Auf dem Platz des Ländlichen Reit- und Fahrvereins hatte Fabian Reinholz aus Fürstenfeldbruck seine 50 Drohnen aufgestellt, die er dann gegen 22.50 Uhr auf eine Höhe von 100 Metern aufsteigen ließ.

So sehen sie aus, die Drohnen von Fabian Reinholz. © Zerhau, Peter

Mit einem VW-Bus und einem Lastwagen rückte das dreiköpfige Drohnenteam um den 25-Jährigen in Fritzlar am späten Nachmittag an. Insgesamt 1,2 Tonnen Equipment hatten sie dabei. Reinholz ist Fachkraft für Veranstaltungstechnik und war in der Laser-Branche tätig, erstellte etwa 3D-Animationen für Lasershows. „2017 sah ich beim Super-Bowl eine Drohnenshow und war begeistert, das wollte ich auch umsetzen“, sagt er. Gesagt, getan. 2019 startete er die Entwicklung einer eigenen Software-Lösung und einer speziellen Drohne. „Auf der Unterseite der Drohne, die mit den herkömmlichen Fotodrohnen rein gar nichts gemeinsam hat, befindet sich eine selbst entwickelte LED-Farbbeleuchtung.“ Maximal könnten die Drohnen 20 Minuten fliegen. Gesteuert wurden sie über einen Zentralrechner.

Pferdemarkt in Fritzlar: Vereinzelt gab es nach der Drohnenshow Applaus vom Publikum auf dem Festgelände, aber auch Buhrufe waren zu hören

Die Show: Mit zwei bunt leuchtenden Festmotiven, einer Brezel und einem Maßkrug, startete die Show mit zünftiger Musik. Zudem gab es einen Autoscooter, ein Riesenrad, ein Herz, Noten und weitere Motive zu sehen. Nach etwa 15 Minuten war die Show vorbei. Dazu gab es aus den Boxen der Fahrgeschäfte Musik – vom Ballermann-Hit „Layla“ bis zur „Titanic“-Filmmusik.

Die Reaktionen: Vereinzelt gab es nach der Drohnenshow Applaus vom Publikum auf dem Festgelände, aber auch Buhrufe waren zu hören. Einige Besucher äußerten ihren Unmut laut und sprachen von einer „großen Enttäuschung“. Andere sagten, dass die Show zu kurz gewesen sei und diese sie nicht „emotional berührt“ und somit auch nicht für „Gänsehautalarm“ gesorgt habe.

Die Stadt: Abschließend bewerten wollte Bürgermeister Hartmut Spogat auf HNA-Anfrage die Drohnenshow als Feuerwerksalternative nicht. „Wir werden das noch mal in der Pferdemarktskommission besprechen.“ Man habe mit der Drohnenshow eine umweltfreundliche Alternative ausprobiert, die sich kostentechnisch auf dem Niveau eines Feuerwerks bewege. (Maja Yüce, Peter Zerhau und Daniel Seeger)