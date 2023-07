Gegen Schmerzen und Sorgen: Kati Mund und Dr. Alexander Puls über die Wirkung von Yoga auf Rheuma

Von: Sascha Hoffmann

Sehen Yogaübungen bei Rheumapatienten als sinnvolles Doppel an: Yoga-Expertin Kati Mund und Dr. Alexander Puls von der Rheumaklinik in Bad Wildungen. © sascha hoffmann

Kati Mund und Dr. Alexander Puls sprechen über die Wirkung von Yoga auf Rheuma.

Fritzlar – Kati Mund ist in der Region so etwas wie die „Queen of Yoga“. Wann immer es um die fernöstliche Bewegungskunst geht, ist sie ganz vorn mit dabei und reißt die Menschen dank ihrer unbändigen Begeisterung mit. Vielleicht ist das auch so, weil sie am eigenen Körper erfahren hat, wie gut Yoga helfen und die klassische Medizin unterstützen kann. Bei starken Rheumaschmerzen etwa, die sie für sich mit regelmäßigem Yoga gut in den Griff bekommen hat. „Ich beobachte einfach, dass man mit den richtigen Übungen ganz viel stärken kann“, sagt sie und will genau das an ihre Yogis weitergeben.

Um ihre Beobachtungen auch fachlich zu untermauern, hat sich Mund mit dem Experten Dr. Alexander Puls zum Thema ausgetauscht. Der leitende Arzt der Bad Wildunger Rheumaklinik bringt auf den Punkt, was die Yogaexpertin schon immer gefühlt hat: „Rheumatikern über alle Rheumagrenzen hinweg – es gibt gute 100 verschiedene Formen – wird grundsätzlich Sport und körperliche Betätigung empfohlen, so eben auch Yoga.“ Als Wundermittel wolle er es aber dennoch nicht beschreiben, denn „von der medizinischen Betrachtungsweise ist es so, dass es immer schwierig zu belegen ist, wie viel solche Dinge wie beispielsweise Yoga helfen“.

Der Experte rät: Im Rheumaschub müsse man immer vorsichtig sein

Im Rheumaschub, so Dr. Puls, müsse man immer vorsichtig sein. Dann gehe es vor allem darum, hohe Kraftspitzen eher zu vermeiden. „Bei klassischen Sportarten würde man da vielleicht eher auf Handball oder Squash verzichten, Schwimmen oder Radfahren hingegen sind auch im Schub in Ordnung.“ Passive Anwendung seien grundsätzlich möglich, allerdings nur bis maximal an die Schmerzgrenze heran.

Kati Mund lädt derzeit wöchentlich zum Fritzlarer HNA-Yogasommer ein. © sascha hoffmann

Er selbst setze in seiner Klinik zwar aktuell nicht direkt auf Yoga, doch aber auf Qigong, und das werde von den Patienten als Entspannungsverfahren gerne wahrgenommen. Für Kati Mund ist das sehr gut nachvollziehbar, denn auch sie nutzt Yoga gern zur Entspannung und in akuten Schmerzphasen nicht zuletzt mit sanften Übungen auch zum gezielten Lenken der Gedanken weg vom Schmerz und hin zu allem anderen, was funktioniert und gut ist. „Die Psyche profitiert auf jeden Fall vom Yoga und ermöglicht es Betroffenen, gehaltener durch schlechtere Phasen zu gehen“, so Mund, die ihr Zentrum für Yoga und Sport in Fritzlar betreibt und aktuell auch den HNA-Yogasommer in Fritzlar begleitet (siehe Hintergrund).

Dass der individuelle Umgang mit dem Problem wichtig ist, bestätigt auch Dr. Puls, selbst wenn ein direkter Effekt etwa der Entspannung bislang nicht nachgewiesen sei. „Wenn Sie immer Schmerzen oder Sorgen haben, macht das auch andere Probleme, da steigt neben anderen vegetativen Problemen beispielsweise auf Dauer der Blutdruck, Entspannung ist da sicherlich vernünftig.“ In der Bad Wildunger Klinik seien Entspannungsübungen in irgendeiner Form immer dabei, beispielsweise bei den chronischen Schmerzproblemen.

Yoga und Rheuma, da sind sich die zwei Experten einig, sind unterm Strich ein gutes und sinnvolles Doppel

Yoga und Rheuma, da sind sich die zwei Experten einig, sind unterm Strich ein gutes und sinnvolles Doppel, wobei der Mediziner anmerkt, dass die Übungen dem jeweilige Erkrankungsstadium angemessen sein sollten. „Es gibt auch immer mehr Hinweise darauf, dass Muskelaufbau auch über Botenstoffe innerhalb der Muskulatur eine gewisse Entzündungshemmung verursacht“, so Dr. Puls, der immer wieder auch den positiven Nutzen auf die Psyche hervorhebt: „Gerade auch Erfolgserlebnisse, ob allein oder in der Gruppe, machen zufrieden, und das ist grundsätzlich gut.“

Das dürfte jeder bestätigen können, der schon einmal einen Kurs von Kati Mund besucht hat, die in der Region schließlich nicht umsonst so etwas wie die „Queen of Yoga“ ist. (Sascha Hoffmann)