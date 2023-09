Giorgia und Dennis Karolyi eröffnen Lido-Tagesbar in Fritzlar

Von: Sascha Hoffmann

Teilen

Edle Weine und köstliche Kaffeespezialitäten: Giorgia und Dennis Karolyi wollen mit der Lido-Tagesbar die Fritzlarer Gastronomieszene bereichern. © Sascha Hoffmann

Giorgia und Dennis Karolyi eröffnen die Lido-Tagesbar in Fritzlar voraussichtlich zum 15. September. Sie wollen den Besuch ihres Lokals zu einem Erlebnis machen.

Fritzlar – Wer einen Fuß in Giorgia Karolyis noch unvollendetes Lokal am Hospitalkreisel setzt, spürt es sofort: Das ist mehr als nur ein Raum. Es ist, als wäre man gerade durch ein imaginäres Portal über den Brennerpass geflogen, um an diesem sonnenverwöhnten Ort südlicher Herzlichkeit zu landen.

In einer lichten Ecke ihrer künftigen Lido-Tagesbar, zwischen Farbeimern und allerlei Werkzeug, steht Giorgia Karolyi. In ihren Augen schimmert die Begeisterung für das italienische Lebensgefühl, das dort voraussichtlich ab dem 15. September Einzug halten soll.

„Ich möchte einen Ort der Herzlichkeit bieten“, erklärt sie und spricht von einem Lokal, das zwar offen, dennoch aber intim gestaltet ist. Dort kann man tagsüber Espresso und kleine Leckereien genießen, während abends die Weinproben und gesellige Runden mit Freunden im Fokus stehen.

Karolyi, Sommelière mit italienischen Wurzeln, ist vielen Menschen in Fritzlar aus der Weinstiege bekannt, wo sie am Freitag nach fünf Jahren verabschiedet wird, um den Traum der Selbstständigkeit zu verwirklichen.

Neues gastronomisches Angebot: Lido-Tagesbar eröffnet in Fritzlar

Zur Konkurrenz für ihre alte Wirkungsstätte soll die Lido-Tagesbar aber nicht werden. Die 32-Jährige sieht vielmehr den kollektiven Charme der Stadt Fritzlar als stärkenden Faktor. „Ich hoffe, dass mein Lokal zu einer lebendigen Gastro-Szene beitragen wird und ich den Menschen eine zusätzliche Möglichkeit bieten kann“, sagt sie.

Dem Wein bleibt sie treu. Anders ginge es für sie auch gar nicht. Sie ist fasziniert vom Entdecken neuer Sorten. „Jeder Wein schafft eine Erinnerung“, sagt sie und denkt an eigene zurück.

Die ihrer Hochzeit etwa, bei der es allerdings ein Prosecco war, der die Atmosphäre prägte. Zehn Jahre ist das jetzt her, der Geschmack liegt ihr aber bis heute auf der Zunge: „Er hatte eine schöne, frische Fruchtigkeit, die Perlage hat den Mund herrlich gefüllt, war dabei nicht zu kantig.“

Es bringt Freude, Karolyi dabei zuzuhören, wie sie Worte malt, um all die facettenreichen Gaumenschmeichler zu beschreiben. „Es kann prickeln und schäumen, das Mundgefühl macht viel aus, weil es so herrlich belebt und eben oft mit schönen Momenten verbunden ist“, so Giorgia Karolyi.

Ehepaar hat sich für die Lido-Tagesbar viel vorgenommen

Dass die Leute heutzutage auf Qualität setzen, sei ihr bei der Wahl ihrer Weine nur Recht, sagt sie, und nimmt diese Erkenntnis auch beim aktuellen Trend zu alkoholfreien Kreationen ernst.

Aus ihrer Sicht habe sich das Angebot deutlich verbessert und könne sogar Feinschmecker überzeugen. Im Lokal werde es daher auch ein Sortiment für all jene geben, die alkoholfrei genießen möchten.

Mit Ehemann Dennis an der Seite hat sie sich viel vorgenommen. Ob Espresso am Morgen oder ausgewählte Tropfen am Abend – die Karolyis sind fest entschlossen, jeden Moment in ihrem Lokal zu einem Erlebnis zu machen. Geplant seien hier und da kulinarische Veranstaltungen, Afterwork-Events und später vielleicht auch ein Frühstücksangebot.

Was auch immer ansteht, die kuschelige Lido-Tagesbar wird mehr sein als nur ein Ort. Sie ist eine Einladung, das Leben zu genießen – und das auf ganz italienische Weise mit kleinem Nordhessischen Touch. (Sascha Hoffmann)