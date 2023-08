Glücklich beim Wacken-Wahnsinn: Paar aus Fritzlar ist beim Metal-Festival dabei, das im Schlamm versinkt

Von: Maja Yüce

Teilen

Die Sonne scheint, aber das Festivalgelände besteht nur noch aus Schlamm: Andreas Salzmann gestern beim Wacken-Festival. 2 © Sabine und Andreas Salzmann

Seit elf Jahren sind Sabine und Andreas Salzmann aus Werkel (Schwalm-Eder-Kreis) regelmäßig beim Metal-Festival Wacken dabei. Auch diesmal – dank guter Vorbereitung.

Wacken/Werkel – Sie haben einen trockenen Schlafplatz, sie haben ihre Festival-Einlassbändchen und sie freuen sich auf den Auftritt der Band Iron Maiden beim Wacken-Festival: Andreas und Sabine Salzmann aus dem Fritzlarer Stadtteil Werkel sind bereits seit Samstag in Hadenfeld, einem kleinen Dorf in der Nähe des Festivalgeländes. „Wir haben alles, was man benötigt, um beim Wacken-Festival dabei zu sein“, sagt Salzmann. Und damit hat das Paar zugleich auch viel Glück: Denn Wacken versinkt gerade im Schlamm und es gibt einen Einlass-Stopp für die Besucher. Auch manche der angekündigten Bands können nicht auftreten, weil sie mit ihrer Ausrüstung nicht zu den Bühnen gelangen. „Gestern wurden sechs Auftritte gestrichen, man muss sich regelmäßig auf dem Laufenden halten“, sagt Salzmann.

Schlammschlacht: In Wacken ist der Boden nach dem Dauerregen aufgeweicht. © dpa

Wacken-Fans trotzen dem Schlamm: „Sind auf alle Wetterlagen gut vorbereitet.“

Seit elf Jahren sind er und seine Frau jedes Jahr dabei. „Wir sind auf alle Wetterlagen gut vorbereitet und völlig entspannt“, sagt Salzmann. Daran ändern auch Schlamm und Morast auf dem Festivalgelände nichts. Überhaupt seien selbst die Fans, die jetzt nicht mehr auf das Gelände können, weil die Veranstalter die Notbremse gezogen haben, nicht schlecht gelaunt. „Aber schon enttäuscht“, sagt Salzmann.

Wacken versinkt im Schlamm: Auch in den Nachbardörfern wird jetzt gefeiert

Kleiner Trost: Auch in den Dörfern drumherum werde gefeiert. Und viele der Bewohner hätten gestrandete Anreisende bei sich aufgenommen. „Das waren echte Notaufnahmen. Manche standen 24 Stunden im Stau und waren erschöpft“, sagt Salzmann. Einige seien mittlerweile wieder auf der Heimreise, andere seien geblieben – auch ohne die Aussicht, auf das Festivalgelände zu kommen.

Fans aus Fritzlar beim Wacken-Open-Air: Sabine und Andreas Salzmann (hinten) mit ihren Freunden Cesar, Totti und Rolf. © Privat

Salzmanns haben frühzeitig vorgesorgt und sich ihre Festivalbändchen bereits am Montag gesichert. „Wir sind auf jeden Fall dabei und waren schon auf dem Gelände“, sagt Andreas Salzmann. Auch dort sei die Stimmung gut. Allerdings hätten die Veranstalter jede Menge zu tun und zu organisieren. „Der Sohn unseres Vermieters fährt mit seinem Trecker regelmäßig auf das Gelände, um festgefahrene Fahrzeuge abzuschleppen.“

Ferienwohnung statt Zelt: Paar aus Fritzlar entgeht dem Schlamm auf dem Wacken-Campingplatz

Während viele Besucher beim Wacken-Festival im Schlamm versinken, sind Salzmanns froh, dass sie in ihrer Ferienwohnung in Hadenfeld ein trockenes Plätzchen haben. „Wir laufen die sechs Kilometer bis zum Gelände“, sagt Salzmann. Auch in Sachen Ausstattung hat das Paar vorgesorgt. „Wir haben von Gummistiefeln bis zu Regenjacken und Stiefeln alles dabei“, sind sie sicher. „Wir haben schließlich in Sachen Wetter hier schon einiges erlebt“, sagt Andreas Salzmann. Dann spricht er vom Schlamm-Festival 2015 und von der Hitze, die dafür sorgte, dass der Wacken-Acker extrem staubte. „Uns schreckt so schnell nichts ab.“

Unwetter sorgte auch in der Heimat für Schäden: Nach Wacken beginnt die Arbeit

So akribisch wie die Salzmanns für ihre Zeit bei dem Metalfestival vorgesorgt haben, gehen sie auch ihre Heimreise an: „Wir fahren erst am Montag ab, dann ist die größte Abreisewelle durch und wir können ganz entspannt nach Hause fahren.“ Allerdings gehe es dann für sie zu Hause in Werkel nicht so gelassen weiter. Bei dem Unwetter, das am Mittwoch über den Schwalm-Eder-Kreis zog, sorgten Sturm und Starkregen dafür, dass der Keller ihres Zuhauses unter Wasser stand. „Darum kümmern wir uns dann ab Montag“, sagt Salzmann. Wohl wissend, dass seine Kinder dann bereits die gröbsten Schäden beseitigt haben. (Maja Yüce)