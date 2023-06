Hessentag 2023: Ehrungen für Uniformträger aus dem Schwalm-Eder-Kreis

Von: Daniel Seeger

Teilen

Rettete Menschen bei einem Brand das Leben: Amtsinspektor Andreas Wickenträger aus Fritzlar. © Jonas Grom/ Hess. Staatskanzlei

Beim Hessentag in Pfungstadt wurden vier Männer aus dem Schwalm-Eder-Kreis für ihr außergewöhnliches Engagement ausgezeichnet.

Fritzlar-Homberg – Es sind vier Männer aus der Region, die Außergewöhnliches geleistet haben und nun für ihr Engagement ausgezeichnet wurden: Auf dem Hessentag wurden Andreas Wickenträger, Frank Buerschaper, Jörg Werner Schläfer und Toni Edgar Wündsch vom Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein geehrt – für Zivilcourage oder unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz.

So verlieh Ministerpräsident Boris Rhein Amtsinspektor im Justizvollzugsdienst Andreas Wickenträger aus Fritzlar die Hessische Rettungsmedaille. Im Dezember 2021 hatte der auf seinem Dienstweg einen Wohnhausbrand wahrgenommen, alarmierte die Feuerwehr, klingelte und machte so die Bewohner auf das Feuer aufmerksam und leitete sie sicher aus dem Haus. Wickenträgers entschlossenes und beherztes Eingreifen führte dazu, dass die Hausbewohner nur mit leichten Verletzungen dem Brand entkommen konnten, heißt es in einer Meldung der Staatskanzlei. Durch seinen Einsatz hat der Amtsinspektor im Justizvollzugsdienst mehrere Leben gerettet.

Versorgte einen verletzten Motorradfahrer: Hauptmann Steven Frank Buerschaper aus Fritzlar. © Jonas Grom/ Hess. Staatskanzlei

Öffentlich belobigt wurde Hauptmann Steven Frank Buerschaper aus Fritzlar für sein beherztes Eingreifen. Buerschaper war im August 2021 mit seiner Familie aus Züschen auf der Straße in Richtung Haddamar unterwegs, als die Familie einen kurz zuvor passierten Verkehrsunfall bemerkte. Ein Auto war frontal mit einem Motorrad kollidiert und hatte dieses samt Fahrer mitgeschliffen. Als Buerschaper bei dem Motorradfahrer eintraf, war bereits eine recht hilflose Frau bei ihm. Mit ihr zusammen nahm der Hauptmann dem Motorradfahrer den Helm ab. Als der Rettungsdienst eintraf, musste der Motorradfahrer reanimiert werden. Mit dem Rettungsdienst holte Buerschaper den Verunglückten aus dem Graben und brachte ihn sofort in den Krankenwagen, heißt es in der Meldung.

Setzt sich für seinen Wohnort Verna ein: Oberstabsfeldwebel Jörg Werner Schläfer. © Jonas Grom/ Hess. Staatskanzlei

Oberstabsfeldwebel Jörg Werner Schläfer aus Verna erhielt vom Ministerpräsidenten den Ehrenbrief des Landes Hessen. Schläfer wurde damit für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement für seinen Wohnort ausgezeichnet. Seit mehr als zwölf Jahren bringt er sich laut der Meldung mit ehrenamtlichem Engagement in die Umgestaltung Vernas ein. Bei der Umgestaltung der Ortsmitte war er federführend beteiligt. Von der Planung, über handwerkliche Arbeiten bis hin zur Organisation von Maschinen, Helfern und Material setzte er sich für dieses Projekt ein. Als ehrenamtlicher Hausmeister hat er nun die Betreuung der Scheune übernommen. „Das von Jörg Werner Schläfer mit außerordentlichem Arbeitseinsatz getragene Projekt kommt der gesamten Dorfgemeinschaft zugute und ist ein Paradebeispiel für bürgerliches Eintreten zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts“, sagte der Ministerpräsident.

Rettete einen Verletzten bei einem Unfall: Stabsunteroffizier Toni Edgar Wündsch aus Großenenglis. © Jonas Grom/ Hess. Staatskanzlei

Eine öffentliche Belobigung durch den Ministerpräsidenten erhielt zudem Stabsunteroffizier Toni Edgar Wündsch aus Großenenglis für sein beherztes Eingreifen bei einem Verkehrsunfall im Dezember 2021. Er rettete einen Autofahrer, dessen Auto sich überschlagen hatte, aus seinem Fahrzeug, stellte ohne zu zögern die Erstversorgung sicher und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Außerdem teilte der Stabsunteroffizier weitere Ersthelfer ein, um die Unfallstelle abzusichern, und versorgte den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Das alles trug maßgeblich zum erfolgreichen Retten sowie Behandeln des Verletzten bei, heißt es von der Staatskanzlei.