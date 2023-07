Hessentag 2024: Der Fritzlarer Hessentagsbeauftragte geht

Von: Daniel Seeger

Fritzlars Hessentagsbeauftragter Matthias Bode wird die Stadtverwaltung verlassen. © Seeger, Daniel

Rund elf Monate vor dem Hessentag zeichnet sich ein Personalwechsel ab. Der Hessentagsbeauftragte Matthias Bode verlässt die Fritzlarer Verwaltung.

Fritzlar – Eine zentrale Figur des Hessentags 2024 verlässt die Fritzlarer Stadtverwaltung – wenige Monate, bevor das Landesfest in der Dom- und Kaiserstadt im Mai 2024 beginnen soll. Der Hessentagsbeauftragte Matthias Bode, der auch der Leiter des Fachbereichs Zentralangelegenheiten ist, wird zum Hessischen Verwaltungsschulverband in Kassel wechseln. Dort wird er hauptberuflich als Dozent für Finanzen, Kommunalrecht und Organisation tätig sein.

Bode stellt Versetzungsantrag: Magistrat wurde am Montag informiert

„Am Montag wurde der Magistrat darüber informiert, dass ich einen Versetzungsantrag gestellt habe“, erläutert der Beamte. Der Wechsel werde voraussichtlich schrittweise erfolgen. Bode war in der Vergangenheit bereits nebenberuflich als Dozent tätig. Die zweite Hessentagsbeauftragte der Stadt befindet sich in Elternzeit.

„Der Hessentagsbeauftragte ist das Schild nach außen“, sagt Michael Krzyzniewski, von der Agentur MK Holding, der die Gesamtprojektleitung beim Hessentag innehat und die Stadt seit gut zwei Jahren unterstützt. Gerade, um das Thema Hessentag in die Stadt zu tragen, sei ein Hessentagsbeauftragter wichtig. In Fritzlar übernehme das auch der Bürgermeister. Dass es Personalwechsel gebe, sei nicht unüblich: In Pfungstadt sei der Hessentagsbeauftragte krankheitsbedingt ausgefallen.

Nachfolger in Aussicht: Künftig soll es wieder zwei Hessentagsbeauftragte geben

Fritzlars Bürgermeister Hartmut Spogat betont, dass Nachfolger für beide Positionen schon in Aussicht sind. Die Entscheidung liege beim Hessentagsbeirat, der im August wieder tagen wird. Spogat will dem Beirat vorschlagen, dass Gabriele Schmidtberger einen der Posten übernehmen soll. Sie leitet den Fachbereich Finanzen der Stadt Fritzlar, bringt als einzige Mitarbeiterin Hessentags-Erfahrung mit und kenne sich zudem beim Thema Vertragsgestaltung aus und ist jetzt schon verantwortlich für den Bereich Finanzen beim Hessentag 2024. Für die zweite Stelle wollte Spogat noch keinen Namen nennen.

„Die Arbeit rund um den Hessentag ist auf viele Schultern verteilt“, sagt Spogat. Vor allem in den fünf Projektgruppen werde viel geleistet. Die Hessentagsbeauftragten seien insbesondere Ansprechpartner und Koordinatoren. (Daniel Seeger)

Das Landesfest Der Hessentag wird in Fritzlar vom 24. Mai bis zum 2. Juni 2024 stattfinden. Das Motto der Veranstaltung: „Eine Stadt voller Leben.“ Noch ist nicht bekannt, welche Künstler nach Fritzlar kommen werden. Klar ist aber, dass es kein Hessentag der Superlative werden soll, wie Bürgermeister Hartmut Spogat betonte. „Wir liegen im Plan und stehen auch im engen Austausch mit anderen Hessentags-Städten“, so Spogat weiter.