Von Rikscha und Rolltreppe: Organisatoren geben Einblick in Hessentags-Vorbereitungen 

HNA Sommertour

+ © Hoffmann, Sascha Mehr als 250 Besucher kamen zur HNA-Sommertour auf den Marktplatz in Fritzlar. © Hoffmann, Sascha

Es war die erste HNA-Sommertour im Schwalm-Eder-Kreis. Mehr als 250 Zuschauer kamen am Dienstagabend auf den Marktplatz, um dabei zu sein. Das Thema des Abends: Hessentag 2024.

Fritzlar – Der Hessentag in Pfungstadt war das Landesfest mit den bislang wenigsten Gästen – es kamen nur rund 400 000 Besucher. „Ist der Hessentag ein Auslaufmodell?“, fragte HNA-Redaktionsleiterin Maja Yüce den Hessentagsbeauftragten der Stadt Fritzlar, Matthias Bode, während der Diskussionsrunde auf dem Fritzlarer Marktplatz. „Ganz im Gegenteil“, antwortete Bode. In Fritzlar plane man weiterhin mit 500 000 Gästen. „Wir gehen fest davon aus, dass wir diese Zahl erreichen werden“, betonte er.



Helfer: Die Stadt sei noch auf Hessentags-Helfer angewiesen, sagte Bürgermeister Hartmut Spogat. „Da fehlt noch etwas aktive Arbeit in der Vorbereitung“, räumte er mit Blick auf die Ansprache der Helfer ein. Es gebe eine Plattform, auf der sich alle registrieren können, die aktiv sein wollen: mitmachen-hessentag-fritzlar.de

+ Auf dem Marktplatz: Albert Kleinschmidt aus Fritzlar und Redakteurin Claudia Brandau (links). © Sascha Hoffmann

Gastronomie: „Die Fritzlarer sollen am Hessentag verdienen“, sagte Spogat. Stände von externen Betreibern würden jedoch „auf keinen Fall“ vor die gastronomischen Betriebe auf dem Marktplatz gestellt. Allerdings müssten die Fritzlarer Gastronomen auch Einsatz zeigen – das heiße, an den zehn Tagen rund zehn Stunden geöffnet haben.

Barrierefreiheit: Der Hessentag soll barrierefrei sein, doch von der Ederaue zum Marktplatz müssen die Besucher eine Steigung bewältigen. Um diese zu überwinden, habe man viele Ideen – von Rikschas über, „vereinfacht gesagt, eine Rolltreppe“ in der Neustädter Straße, sagte Michael Krzyzniewski, Geschäftsführer der Agentur MK Holding. Aktuell werde geprüft, was möglich ist. Fest stehe aber, dass es einen Fahrdienst der Bundeswehr und Bus-Shuttles geben werde.

+ HNA-Sommertour auf dem Marktplatz in Fritzlar mit dem Schwerpunkt Hessentag 2024 in Fritzlar von links HNA-Redakteur Daniel Seeger, Dr. Carsten Bismarck, Geschäftsführer des Hospitals, Hessentagsbeauftragter Matthias Bode, Bürgermeister Hartmut Spogat, das Hessentagspaar, Kevin und Franziska Wathling, HNA-Chefredakteur Axel Grysczyk, Redaktionsleiterin Maja Yüce und Michael Krzyzniewski, Geschäftsführer der Agentur MK Holding. © Hoffmann, Sascha

Sicherheit: Auch ein großer Umzug gehört zum Hessentag. Das Land unterstütze die Stadt beim Thema Sicherheit, so Krzyzniewski. Einen solchen Aufwand in Sachen Besuchersicherheit habe es bisher in Fritzlar nicht gegeben, betonte er. Und weil das Land Hessen mit an Bord sei, liefen die Kosten auch nicht aus dem Ruder. Beim Hessentag in Pfungstadt habe es für 90 Prozent der Bewohner Einschränkungen gegeben, in Fritzlar müssten dagegen nur etwa 25 Prozent der Bewohner – vor allem im Stadtkern – während der zehn Festtage mit Einschränkungen leben. Allerdings gebe es während des Umzuges noch einmal zusätzliche Sperrungen.

Hospital: Die medizinische Versorgung während des Hessentags sei gewährleistet, sagte Dr. Carsten Bismarck, Geschäftsführer des Hospitals zum Heiligen Geist. Dieses bleibe auch während des Landesfestes weiter Grund- und Regelversorger. Es gebe ein Stufenkonzept für die medizinische Versorgung während der Großveranstaltung. Dazu zählten neben dem Hospital Sanitätsdienste an sechs Unfallhilfsstellen in der Stadt. Die Bundeswehr baue südlich der Eder einen medizinischen Versorgungsstützpunkt auf. „Ein Facharztzentrum“, erklärte Bismarck. Somit sei man auch bei größeren Einsätzen in der Lage, die Versorgung zu gewährleisten. Das Hospital werde während des Hessentages mit verstärkter Besetzung arbeiten. Die 500 Mitarbeiter würden entsprechend koordiniert eingesetzt. Zudem könnten im Fall der Fälle auch Patienten – in Kooperation mit der Leitstelle in Homberg – in andere Krankenhäuser gebracht werden.

+ Das Hessentagspaar: Kevin und Franziska Wathling. © Hoffmann, Sascha

1300 Jahre Fritzlar: „Der Geburtstag wird nicht untergehen“, sagt Spogat über die 2024 anstehende 1300-Jahrfeier der Stadt. „Wir werden uns selbst ein Geschenk machen“, ergänzte er. Es werde einen „tollen Auftakt“ an zentraler Stelle geben. Konkreter könne er aber noch nicht werden. Nur so viel: Zum Jubiläum müsse auch die Geschichte der Stadt im Vordergrund stehen. (Christina Zapf)