HNA-Sommertour macht Halt in Fritzlar – Thema ist der Hessentag 2024

Diskussion, Musik, Gewinnspiele und Gespräche: Die HNA-Sommertour stoppt am Dienstag in Fritzlar. © Peter Zerhau

Die HNA-Sommertour kommt heute auf den Fritzlarer Marktplatz. Dort gibt es Infos zum Hessentag, Musik und mehr.

Fritzlar – Die HNA geht auf Sommertour. Heute machen wir in Fritzlar Station. Unser Wunsch: Wir möchten an einem Sommerabend mit Ihnen vor Ort ins Gespräch kommen. Dafür bieten wir an dem Abend auf dem Marktplatz der historischen Altstadt gleich mehrere Gelegenheiten. Vor dem HNA-Bus steht eine Redakteurin für Anregungen zur Verfügung. Gibt es ein Thema im Ort, über das die Zeitung berichten sollte? Oder wollen Sie schon immer etwas zu Inhalten der Fritzlar-Homberger Allgemeinen loswerden – dazu haben Sie von 18 bis 21 Uhr ganz unkompliziert Gelegenheit.

Darüber hinaus greifen wir auch ein aktuelles Thema auf, die Planungen für den Hessentag 2024 in der Dom- und Kaiserstadt. Informationen zum aktuellen Stand gibt es an diesem Abend aus erster Hand: In einer etwa 45-minütigen Diskussionsrunde sprechen wir mit dem Hessentagspaar, Franziska und Kevin Wathling, Fritzlars Bürgermeister Hartmut Spogat, Michael Krzyzniewski, Geschäftsführer der Agentur MK Holding, Hessentagsbeauftragter Matthias Bode sowie mit Dr. Carsten Bismarck, Geschäftsführer des Hospitals zum Heiligen Geist, zu den Themen „Alles rund um den Hessentag“ und „Medizinische Versorgung während des Landesfests“.

Der „Sommertour-Talk“ wird moderiert von den HNA-Redakteuren Maja Yüce und Daniel Seeger. Die Gesprächsrunde soll gegen 18.30 Uhr beginnen. Danach spielt der Katholische Bläserchor Fritzlar auf. Damit nicht genug. Die Stadt Fritzlar wird während der Veranstaltung das erste Werbematerial für den Hessentag 2024 verteilen. Die HNA stellt zudem ein Aktionszelt auf. Dort können Sie an verschiedenen Gewinnspielen mit hochwertigen Preisen teilnehmen und sich mit Infomaterial rund um unsere Zeitung eindecken. Auch HNA-Chefredakteur Axel Grysczyk ist vor Ort und steht als Ansprechpartner zur Verfügung. Natürlich gehören zu einer Sommertour auch Essen und kalte Getränke. Wer also einfach mal vorbeischauen und das Treiben genießen will, kann es sich auch schmecken lassen. agk/may

Info: HNA-Sommertour am Dienstag, 20. Juni, von 18 bis 21 Uhr auf dem Marktplatz in Fritzlar. Der Eintritt ist frei.