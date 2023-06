HNA-Yogasommer 2023 startet in Fritzlar und Besse

Von: Daniel Seeger

Neu beim Yogasommer dabei: Tina und Sebastian Pfaar mit dem Team des Satya Yoga Zentrums in Besse. © Daniel Seeger

Es geht wieder los beim HNA-Yogasommer im Kreisteil Fritzlar-Homberg – mit Angeboten in Fritzlar und Edermünde.

Besse/Fritzlar – Der HNA-Yogasommer steht in den Startlöchern. In der kommenden Woche treffen sich die Yogis am Mittwoch, 18.30 Uhr am Bolzplatz am Grauen Turm. Und am Freitag um 18.30 Uhr geht es auch in Besse los. Zum ersten Mal trifft man sich im Yogasommer somit auch in Edermünde – auf dem Basketballplatz am Mehrgenerationenspielplatz.

HNA-Yogasommer in Fritzlar wieder mit Yogalehrerin Kati Mund am Grauen Turm

Yogalehrerin Kati Mund ist schon seit vielen Jahren fester Bestandteil der Aktion in Fritzlar. Sie freut sich besonders auf das tolle Flair in der Dom- und Kaiserstadt. Denn der Bolzplatz, auf dem die öffentlichen Yogastunden stattfinden, liegt direkt an der Stadtmauer und in unmittelbarer Nähe zum Grauen Turm. Und dazu noch ein schöner Blick in die Weite. „Der Standort ist ein Traum“, sagt Yogalehrerin Kati Mund im Gespräch mit unserer Zeitung. „Fritzlar ist eine meiner Lieblingsstädte – einfach entzückend.“

Yogalehrerin Kati Mund lädt auf den Bolzplatz beim Grauen Turm in Fritzlar ein. © Daniel Seeger

Wie in den vergangenen Jahren sind die Yogastunden in Fritzlar für alle geeignet – unabhängig vom Alter. „Die Teilnehmer erwartet auch dieses Mal ganz viel Bewegung, ganz viel Entspannung, Achtsamkeitstraining und Zeit für sich selbst.“ Es gehe darum, herunterzufahren und andere Gedanken zu tanken. „Einfach herunterkommen in einer stressigen Zeit“, sagt Mund. Jede Stunde ist individuell gestaltet, man kann immer einsteigen, das Programm baut nicht aufeinander auf.

Zum ersten Mal dabei ist das Team vom Satya Yoga Zentrum in Besse. Das Team um Sebastian und Tina Pfaar freut sich auf die erste Yogastunde am kommenden Freitag auf dem Basketballplatz neben dem Mehrgenerationenspielplatz in Besse. „Es geht viel darum, sich selbst zu begegnen“, sagt Sebastian Pfaar über das Konzept des Yogazentrums. Das Team arbeitet viel mit Klängen. Es geht ihnen nicht nur um die körperlichen Übungen. Neugier, Offenheit und Lust auf neue Erlebnisse sollten die Teilnehmer im Gepäck haben. Mitmachen kann jeder. Teilnehmer sollten bequeme Kleidung tragen und ein Handtuch oder eine Yogamatte, Sonnenschutz und etwas zu trinken mitbringen.

HNA-Yogasommer ab diesem Jahr auch in Besse

Sanfte Klänge eines Harmoniums tönen am Ortsrand von Besse über die Felder und den angrenzenden Spielplatz, zwitschernde Amseln haben sich im Schatten in den Zweigen eines nahen Baumes niedergelassen. Nur im Hintergrund sind einige Kinderstimmen zu hören. Plötzlich fängt Tina Pfaar an zu singen. Die Frau aus Besse sitzt auf dem Basketballplatz, spielt das in Indien weitverbreitete Instrument und singt ein Mantra.



Die Yogastunden, die Sebastian und Tina Pfaar vom Satya Yoga Zentrum in Besse mit ihrem Team beim Yogasommer anbieten, sollen eine Zeit sein, in der sie gelegentlich auch mit Klang und Musik arbeiten werden. „Yoga macht auch aus, dass man es nicht allein für sich macht“, sagt Sebastian Pfaar. „Die Yogastunden sollen wie ein geschützter Raum für die Teilnehmer sein“, ergänzt Tina Pfaar. Man solle sich selbst reflektieren und kennenlernen.

„Wir wollen jeden abholen“: Yoga-Angebot in Besse soll für alle sein

Für die beiden ist Yoga weit mehr als nur körperliche Übungen, es ist eine Lebenseinstellung, das wird im Gespräch schnell klar. „Man kann sich selbst reflektieren und kennenlernen“, so Tina Pfaar. Was für manchen vielleicht anspruchsvoll klingen mag, ist aber trotzdem einsteigerfreundlich, versichern die beiden Yogalehrer. „Wir wollen jeden abholen und die Leute nicht mit dem Spirituellen überfahren“, sagt Tina Pfaar. „Jeder kann kommen und mitmachen.“



Die beiden Besser bringen einiges an Erfahrung mit, kennengelernt haben sie sich vor vielen Jahren – bei der Yoga-Ausbildung im Ausland. Nach Besse zog es sie wieder, weil Tina Pfaar aus dem Ort stammt. Eingeladen zu den Stunden beim HNA-Yogasommer sind Menschen jeden Alters, auch wer körperliche Einschränkungen habe, könne mitmachen. „Wer mag, kann sich jeden Freitagabend eine Stunde Urlaub mit sich selbst gönnen“, sagt der Yogalehrer.



Die Termine HNA-Yogasommer jeweils ab 18.30 Uhr ab Mittwoch, 21. Juni, in Fritzlar, ab Freitag, 23. Juni, in Besse.