Operation am Klinikgebäude in der Domstadt läuft

Von: Sascha Hoffmann

Neue Hülle. Balkone im dritten Stockwerk mussten bei der energetischen Sanierung einer glatten Fassade weichen. © Hoffmann, Sascha

Fritzlar – Für gut neun Millionen Euro wird das Fritzlarer Hospital zum Heiligen Geist derzeit fitgemacht für die Zukunft. Mit 3,6 Millionen Euro größter Einzelposten ist dabei die energetische Sanierung der technischen Gebäudeanlagen. Ob Kälteanlagen, Heizung oder Elektroversorgung, alles soll auf den neuesten Stand gebracht werden.

Stemmen gemeinsam mit ihrem Team umfangreiche Bau- und Sanierungsarbeiten im Hospital: Stiftungs-Geschäftsführerin Barbara Robert und technischer Leiter Oliver Sehner. Alle © Sascha Hoffmann

„Wir ersetzen beispielsweise zwei rund 25 Jahre alte Kälteanlagen, um in Zeiten immer längerer und heißerer Sommer unsere Kühlleistung erweitern zu können“, sagt Stiftungschefin Barbara Robert. „Energie wird immer teurer, auch wir müssen schauen, wie wir sparsamer damit umgehen.“ Dabei setze sie weiter auf Gas, denn „mit einer Wärmepumpe können wir hier schlichtweg nicht arbeiten, die Leistung, die wir zur Versorgung der Klinik brauchen, kann mit einer solchen Technik nicht garantiert werden, zumindest noch nicht.“ Neben einem neuen Heizkessel werde auch ein modernes Blockheizkraftwerk eingebaut, künftiger Mittelpunkt der Energieversorgung im Hospital. Mit der Fertigstellung rechnet sie Ende 2024.

Wohnheim wird abgerissen

In diesem Zuge ebenfalls geplant ist eine Optimierung der Versorgungsleitungen der einzelnen Gebäude. Die alte Heizungs- und Warmwasserverteilung des Schwesternwohnheimes soll stillgelegt und im Hauptgebäude zentralisiert werden. Dies, so Robert, geschehe in Vorbereitung auf ein Ende des in die Jahre gekommenen Gebäudes. Es müsste dringend saniert werden, was nicht wirtschaftlich wäre: „Deshalb haben wir uns für die Stilllegung und den späteren Abriss des Wohnheimes inklusive Schwimmbad und alter Krankenpflegeschule entschieden.“ Die drei derzeit noch im Wohnheim lebenden Ordensschwestern werden dann in eine Wohnung im Ärztehaus im Schladenweg ziehen. Geplant sei das fürs nächste Jahr – je schneller, desto besser – garantiert aber nicht mehr vor dem Hessentag. Mitte 2022 abgeschlossen und gut sichtbar sei die energetische Sanierung der Außenhülle des benachbarten Kreuzganggebäudes. Robert: „Die alten Balkone im dritten Stock haben wir zugunsten einer glatten Fassade abgerissen, Fenster erneuert und das Dach saniert.“

Oliver Sehner checkt die alten Kälteanlagen, die schon bald durch neue ersetzt werden sollen. © Hoffmann, Sascha

Mal mehr, mal weniger sichtbar, sei in einer derartigen Einrichtung immer etwas von Nöten, entweder müsse etwas neu gebaut oder zumindest repariert werden. Es sei schließlich nicht nur jede Menge Medizin-, sondern auch Gebäudetechnik vorhanden, die in Schuss gehalten werden müsse.

Sanierung bringt viele Überraschungen mit sich

Viel hat sich laut Robert getan, seit der öffentlichkeitswirksamen Inbetriebnahme der neuen Intensivstation im September 2020. Beinahe unbemerkt hatten die Arbeiten an neuen Projekten begonnen. Allen voran die energetische Sanierung der Außenhülle des Kreuzganggebäudes. Das alles habe etwas gedauert, vom Frühjahr 2019 bis Mitte 2021, was auch an manch ungeplanter Überraschung gelegen habe. „Wir mussten beispielsweise die kompletten Feuerwehrlöschleitungen erneuern – das hatten wir in die eigentliche Maßnahme gar nicht einkalkuliert“, verrät Robert. „Dabei ging es uns eigentlich um die Sanierung des Daches, den Einbau neuer Fenster und eines Wärmedämmverbundsystems.“

Zudem wurden die im dritten Obergeschoss angebrachten Balkone entfernt, um die Fassade glatt ziehen zu können. Gesamtkosten: zweieinhalb Millionen Euro. Daran anschließend sei es mit der energetischen Sanierung der Außenhülle des Mittelbaus weitergegangen. Die Fertigstellung sei für den Spätsommer vorgesehen. Geschätzte Kosten hier: rund 750 000 Euro.

Ganz frisch sind die Arbeiten am Eingriffsraum in der Zentralaufnahme, wo tagtäglich viele Brüche gerichtet und Wunden versorgt werden. „Dort haben wir eine neue Lüftungsanlage eingebaut“, berichtet Robert von der für sie „relativ kleinen Maßnahme hinsichtlich Kosten und Dauer“.

Sechs Monate hätten die etwa 210 000 Euro teuren Arbeiten gedauert. „So etwas läuft bei uns fast nebenher“, sagt sie und kommt mit der energetischen Sanierung der technischen Gebäudeanlagen zum teuersten Part der aktuellen Arbeiten. 3,6 Millionen Euro wird die Erneuerung von Kälteanlagen, Heizung und energietechnischer Versorgung des Krankenhauses kosten.

Schwesternwohnheim wird stillgelegt

Parallel dazu werden Versorgungsleitungen des Schwesternwohnheimes verlegt und damit die Stilllegung des in die Jahre gekommenen Gebäudes vorbereitet. Das ist mit noch einmal 300 000 Euro veranschlagt. Das letzte von aktuell sechs Projekten ist der Umbau der früheren Intensivstation zum Aufwachraum. Anfang des Jahres begonnen, sollen die Arbeiten Ende des Jahres abgeschlossen sein. Kosten: 1,7 Millionen Euro. „Langweilig wird uns definitiv nicht“, sagt Robert, denn „immer wieder kommen im Zuge der Arbeiten neue Herausforderungen auf den Tisch.“

Als Königsdisziplin erweise sich immer das Bauen im Bestand. „Es ist einfach das Komplizierteste, denn selbst wenn man einen wunderbaren Plan im Kopf hat, legt der erste Presslufthammer oft auch schon die erste Überraschung frei.“ Umplanen und Improvisieren gehöre da fast zur Tagesordnung, doch auch das könne sie nach all den Jahren nicht mehr aus der Ruhe bringen. (Von Sascha Hoffmann)