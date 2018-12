Jeden Tag Bescherung: Im Fritzlarer Stadtteil Lohne geht ein Geschenk umher

Lohne. Bei einer Familie in Lohne ist die Anspannung vor Weihnachten besonders groß. Sie fiebert dem Fest mehr entgegen als andere. Am 24. Dezember wird sie erfahren, ob ihr Experiment geglückt ist.

Sie hat am 1. Advent einen „Adventskoffer“ mit Geschenken auf die Reise durch den Stadtteil geschickt. Jeden Tag geht das Päckchen an eine andere Person, ein anderes Paar oder eine andere Familie. Erst am Heiligen Abend kommt es zu den Initiatoren zurück – und wird an den endgültigen Empfänger gespendet.

„Wir möchten Menschen eine Freude machen, die nicht damit rechnen“, sagen die Initiatoren. Sie bleiben in diesem Artikel lieber anonym, schließlich gehe es um die Überraschung und nicht um sie. Die Idee ist nicht neu. Sie stammt aus einem Buch von Veronika Smoor. „Als wir das gesehen haben, waren wir sofort Feuer und Flamme und haben uns überlegt, wem wir ein Geschenk machen könnten“, berichtet der Mann.

Das Paar packte eine Kiste, verstaute unter anderem einen Stollen, eine kleine Flasche Wein, Kalender, Krimi, Bodylotion und einen Schokonikolaus. Das Paar hat sich überlegt: Was könnte in die Kiste? Was passt für jeden? Und: An wen soll der Adventskoffer in den 23 Tagen vor Weihnachten gehen? Herausgekommen ist eine bunt gemischte Liste mit Männern und Frauen jeden Alters, Alleinstehende, Familien.

Es sind Menschen, die die Familie kennt, und Lohner, mit denen sie noch nicht so oft gesprochen haben. Das Paar hat 23 Namen aufgeschrieben und das Paket zur ersten Person gebracht. Die durfte sich einen Gegenstand aussuchen und dafür ein anderes Geschenk hineinlegen. Am nächsten Tag ging der Koffer an einen anderen Lohner von der Liste. „Wir überlegen jeden Abend, wo der Koffer gerade sein könnte“, sagt der Mann. Schließlich stehen zwar die Empfänger fest, aber nicht die Reihenfolge.

Mit ihrer Aktion möchte das Ehepaar zeigen, dass man sich in der Zeit des Konsums auch über die kleinen Dinge freuen kann. Und sie mache klar, wie schön es sein kann, anderen eine Freude zu bereiten. „Auch bei uns steigt dadurch die Vorfreude auf Weihnachten“, sagt der Familienvater. Bei vielen im Ort steigt vor allem die Neugierde: Sie wollen wissen, wer hinter dem Adventskoffer steckt. Das erfährt aber nur, wer in die Kiste guckt. Dort steht die Familie als letzter Empfänger. Das Paket kehrt am 24. Dezember zum Ausgangspunkt zurück. „Dann werden wir es an eine junge Familie im Ort übergeben“, kündigt das Paar an. Das sollte klappen. „Wir haben uns erkundigt, die Familie ist über Weihnachten zuhause.“

