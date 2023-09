Katholischer Bläserchor spielt vor rund 800 Menschen in Fritzlar

Von: Peter Zerhau

Bot eine Reise durch unterschiedliche Stilrichtungen: Der Katholische Bläserchor bei seinem Auftritt auf dem Fritzlarer Marktplatz. © Peter Zerhau

Der Katholische Bläserchor sorgte mit seiner Serenade für einen vollen Marktplatz in Fritzlar. Rund 800 Menschen lauschten der Musik vor historischer Fachwerkkulisse.

Fritzlar – „Besser hätte das Wetter für unsere Serenade gar nicht sein können“, sagte Chefdirigent Dominik Mulqueen kurz vor dem Konzertbeginn auf der Marktplatzbühne. Dort hatte der Katholische Bläserchor am Samstag zu einer Serenade geladen. Die Veranstaltung ist alljährlich ein musikalischer Höhepunkt im Herzen der Domstadt.

Nach einem regnerischen Freitag zeigte sich am Samstagabend die Sonne und es herrschten angenehme Temperaturen. Dadurch waren bereits eine gute Stunde vor dem musikalischen Feuerwerk des Katholischen Bläserchors die Sitzplätze auf dem gesamten Marktplatz belegt. An die 800 Menschen genossen den Abend in Cafés, Restaurants und im Eiscafé. Besonders begehrt waren die Stühle direkt vor der Bühne. Andere Gäste machten es sich auf einer Decke gemütlich.

Katholischer Bläserchor hatte zur Serenade in Fritzlar geladen

Pünktlich um 19 Uhr eröffnete das Blasorchester mit dem ABBA-Klassiker „One of Us“ die Serenade auf dem Fritzlarer Marktplatz. Es folgten Balladen wie „Gabriellas Sång“ aus dem schwedischen Musikfilm-Drama „Wie im Himmel“ und „Angel“ von der kanadischen Singer-Songwriterin Sarah McLachlan sowie eine vielfältige Mischung aus Pop, Jazz, Rock und Swing. Hierbei stachen besonders die hochkarätigen Arrangements „80er Kult(tour)“, „Udo Jügens live“, „Let Me Entertain You“ und „Save The Last Dance For Me“ hervor, die das Publikum in ihren Bann zogen.

Rund 800 Leute versammelten sich, unter anderem auf Decken sitzend, um der Musik zu lauschen. © Peter Zerhau

„Die Auswahl der Stücke für die Serenade lag in diesem Jahr anlässlich des 99-jährigen Bestehens in den Händen der Register, also der Instrumentengruppen“, sagte Dominik Mulqueen. Mit dem traditionellen „Fliegermarsch“ und zwei Zugaben verabschiedeten sich die Musiker vom begeisterten Fritzlarer Publikum mit stehenden Ovationen.

Bis zu einem möglichen Wiederhören und Wiedersehen dauert es gar nicht mehr lange. Das Orchester lädt ein zu seinem Konzert „Night of Rock“ am 7. Oktober in der frisch renovierten Fritzlarer Stadthalle. Einen Vorgeschmack auf diese Veranstaltung gab es bereits während der Serenade, bei der der Katholische Bläserchor mit „Jump“ (Van Halen) und John Miles Welterfolg „Music“ bereits zwei Titel aus dem Konzertprogramm präsentierte. (Peter Zerhau)