Kino in neuer Hand: Preise sorgen für Ärger – Betreiber erklärt sich

Von: Daniel Seeger

Der Kinosaal 1 soll wie alle anderen Säle in den kommenden Jahren renoviert werden. Auf unserem Foto ist der neue Betreiber Wolfgang Schäfer zu sehen. © Daniel Seeger

Viel vor haben die neuen Betreiber des Cineplex Royal in Fritzlar. Doch eine Veränderung sorgte insbesondere auf Social Media bei manchen für Verärgerung.

Fritzlar - Eifrige Geschäftigkeit herrscht im Fritzlarer Kino, im Hintergrund hört man das Brummen eines Akkuschraubers, hinter der Theke bringen die Mitarbeiter noch einige Geräte an. Es ist ein ständiges Räumen am Donnerstag gegen 14 Uhr im Cineplex-Royal. Und mittendrin Wolfgang Schäfer. Seine Familie betreibt das Kino seit gestern. „Um 16 Uhr öffnen wir dann für die Besucher“, sagt er. „Bis dahin sollte alles fertig sein.“

Noch sind es Kleinigkeiten, die nach und nach angepasst werden. Das Kino gehört nun zur Cineplex-Gruppe, einem Zusammenschluss von Kinobetreibern aus ganz Deutschland. Viele von ihnen sind Familienbetriebe, wie auch die Kinos der Schäfers in Kassel, Baunatal und jetzt auch in Fritzlar. Der vorherige Betreiber, Joachim Walther, hatte den Spielbetrieb an die Schäfers übergeben und will seine Zeit der Familie widmen.

Kino in Fritzlar: Nach Betreiberwechsel werden Systeme umgestellt

Viele der Veränderungen in Fritzlar geschehen im Hintergrund, zum Beispiel in der IT, bei den Kassensystemen und im Verkaufsbereich. Alles muss angepasst werden, damit es mit den Systemen der Cineplex-Gruppe zusammenspielt. In einem großen Raum, in dem die Abspielgeräte stehen, sind die Techniker am Werk, stecken Kabel um und installieren neue Systeme. „Die Filme werden entweder übers Netz übertragen oder wir bekommen einen Datenträger“, erklärt Schäfer. Zudem müsse alles so eingerichtet werden, dass beispielsweise auch Kinogutscheine aus anderen Häusern der Cineplex-Gruppe in Fritzlar eingelöst werden können.

Neue Preise im Cineplex Royal in Fritzlar sorgen für Ärger

Mit dem Betreiberwechsel gab es auch eine Änderung in der Preisstruktur – was insbesondere in den Sozialen Medien teils scharfe Kritik hervorrief. „Die neuen Ticketpreise sind unverschämt“, schrieb etwa ein Facebook-Nutzer, man würde damit das Kino vor die Wand fahren.

Cineplex Royal in Fritzlar: „Dass wir pauschal teurer geworden sind, stimmt nicht.“

Dem widerspricht der Betreiber Wolfgang Schäfer, der betont, dass er als Familienbetrieb nachhaltig wirtschafte und auch die nachfolgende Generation im Blick habe. „Dass wir pauschal teurer geworden sind, stimmt nicht.“ Bislang habe der Normalpreis bei acht Euro gelegen und betrage nun 7,90 Euro. Was es aber nicht mehr gibt, ist eine preisliche Ermäßigung bei den Nachmittagsvorstellungen. Zudem unterscheide man jetzt preislich zwischen Loge und Parkett.

Der neue Kinotag heißt Film-Deal-Tag und wird der Montag sein. Dann zahlen alle – unabhängig von der Sitzkategorie – 6,90 Euro. Sonntags ist Familientag, Eltern zahlen dann nur den Kinder-Preis von 5,90 Euro. Zuschläge werden jedoch etwa für Premieren, 3D- oder Top-Filme fällig.

Betrieber: Kinopreise in Fritzlar liegen unter dem Schnitt

Das Cine-Royal habe mit seinen bisherigen Preisen deutlich unter dem Durchschnitt gelegen. Man sei auch nach wie vor günstiger als die Cineplex-Lichtspielhäuser in Kassel und Baunatal. „Alle Gutscheine gelten weiter – bis drei Jahre nach Ausstellungsdatum. Die Guthaben auf der Cine-Royal Kundenkarte bleiben bestehen“, betont der Kino-Chef.

Betreiberfamilie will in den kommenden Jahren im Fritzlarer Kino investieren

Die Familie Schäfer wolle in Fritzlar in den kommenden Jahren investieren und das Kino auf den neuesten Stand bringen. Denn trotz großen Engagements des vorherigen Betreibers entspreche vieles nicht mehr dem heutigen Standard – oder ist schlicht in die Jahre gekommen. „Das passiert aber alles Schritt für Schritt“, erläutert der Betreiber. Zunächst könnte es kleinere Veränderungen, zum Beispiel im Foyer, geben.

In einem Jahr sollen dann größere Änderungen folgen. So plane man über einen Zeitraum von drei Jahren immer jeweils zwei Kinosäle zu renovieren – der Betrieb soll dabei in den anderen Sälen weiter gehen. Geplant ist für einen kleinen Saal das Konzept „Club 8“, ein exklusiver Kinosaal zum Mieten mit Spielkonsolen, einer Bar und weiteren Annehmlichkeiten.

Kino in Fritzlar: Aus Saal 1 wird ein Ultimate-Kino

Das Soundsystem Dolby Atmos soll in allen Sälen installiert werden und aus dem großen Saal soll ein Ultimate-Kino werden – mit besonderen D-Box-Motion-Sitzen, die sich in alle Richtungen und synchronisiert mit dem Film bewegen können. Außerdem soll es zusätzliche Luxus-Sessel geben. Ton und Bild sind für alle Besucher identisch.

„Aber auch cineastische Details werden wir bei der Modernisierung ändern“, sagt der Betreiber weiter. Da gehe es um Sicht-Achsen, Lichtkonzepte und vieles mehr. Eine Eröffnungsfeier planen die Kinobetreiber für den 23. und 24. September, dazu sei man aber noch in den Planungen. (Daniel Seeger)

