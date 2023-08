Betreiberwechsel im Fritzlarer Kino: Cine-Royal wird zum Cineplex Royal

Von: Daniel Seeger, Maja Yüce

Teilen

Ab Mitte August wird das Fritzlarer Kino Cine-Royal den Namen und den Betreiber wechseln. Die neuen Chefs in Fritzlar sind in der Region keine Unbekannten.

Das Cine-Royal wird künftig Cineplex Royal heißen und bekommt neue Betreiber. © Privat

Fritzlar/Kassel – Eine lange Tradition geht in Fritzlar zu Ende: Das Kino Cine-Royal wird von den Cineplex-Kinos Kassel übernommen. Betreiber Joachim Walther übergibt das Cine-Royal zum 17. August an Familie Schäfer aus Kassel, die bereits die Cineplex-Kinos in Kassel und Baunatal betreibt. Joachim Walther war seit 2019 Inhaber des Cine-Royal Kinos. Damals hatte er den Betrieb von seinem Bruder Matthias Walther übernommen. Seit fast 25 Jahren ist das Kino eine Institution in Fritzlar. Und seit mehr als 100 Jahren war es in Familienbesitz: zuerst das Ton- und Filmtheater in Homberg, später dann das Cine-Royal in Fritzlar.

Einig: Joachim Walther (links) übergibt den Kinobetrieb an Wolfgang Schäfer. © Filmtheaterbetrieb Schäfer

Grund für die Übergabe: Joachim Walther möchte sich aus dem Kinobetrieb zurückziehen, neu orientieren und mehr Zeit für seine Familie haben. Daher habe er sich entschlossen, das Gebäude in Fritzlar zu vermieten und den Schäfers das Cine-Royal mit der neuen Gastronomie „Das Moebius“ angeboten. Der Kontakt nach Kassel bestehe schon lange, in der Corona-Zeit sei der Austausch intensiver geworden.

Alle Mitarbeiter sollen weiterbeschäftigt und die Gastronomie weitergeführt werden. Eine Unterbrechung des Spielbetriebs soll es nicht geben. Zudem wollen die neuen Betreiber das Programm ausbauen, so Wolfgang Schäfer, Cineplex-Geschäftsführer.

Schon Walther hatte seit der Übernahme 2019 einige Modernisierungen angestoßen – zuletzt den Umbau des Foyers und der Gastronomie. Nicht nur die Betreiber wechseln, auch der Name ändert sich: Das Fritzlarer Kino soll „Cineplex-Royal“ heißen. Der Namensbestandteil „Royal“ soll bleiben. So habe die Kinotradition in Fritzlar mit dem „Royal Kino“ im Schladenweg begonnen, sagt Laura Kölsch, die gemeinsam mit ihrem Vater Wolfgang Schäfer den Betrieb in Fritzlar übernimmt.

Wichtig für alle Fritzlarer Kino-Fans: Die neuen Betreiber sichern zu, dass Kinogutscheine und Guthaben auf der Cine-Royal-Kundenkarte drei Jahre ab Ausstellungsdatum gültig bleiben. Am 23. und 24. September soll der Wechsel im Kino gefeiert werden. (Daniel Seeger und Maja Yüce)

Die Cineplex-Gruppe „Wir sind keine Kette, sondern ein Zusammenschluss von 26 Kinobetreiberfamilien“, sagt Wolfgang Schäfer über Cineplex. Zentral gesteuert würden beispielsweise das Marketing und der Wareneinkauf. Aber: „Jede Familie ist gleichberechtigt. Letztendlich bestimmen wir selbst, was bei uns passiert.“ Denn die Beteiligten sind wirtschaftlich selbstständig. Gegründet wurde die Cineplex-Gruppe im Jahr 1997, die Zentrale befindet sich in Wuppertal.