Enger Zeitplan bei Stadthallensanierung machte Probleme: Fritzlars Bürgermeister Spogat äußert sich

Kostenexplosion bei Fritzlarer Stadthalle: Parlamentarier wollen mehr Transparenz und Kontrolle

Von: Daniel Seeger

Die Sanierung der Fritzlarer Stadthalle soll sieben Millionen Euro kosten. © Peter Zerhau

SPD, Grüne und Freie Wähler bemängeln, dass die Fritzlarer Verwaltung die Kostenentwicklung bei der Stadthallensanierung nicht ausreichend im Blick gehabt hätte. In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung zogen sie Konsequenzen.

Fritzlar – Es war eine hitzige Diskussion um die massiv gestiegenen Kosten für die Innensanierung der Stadthalle, die am Donnerstag in der Fritzlarer Stadtverordnetenversammlung geführt wurde. Und sie endete mit einem Paukenschlag.

Mit den Stimmen der Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern wurden am Donnerstagabend mehrere Schritte beschlossen, die für eine größere Transparenz bei den Kosten für dieses und andere Bauprojekte sorgen sollen.

Ausschuss soll sich mit Kostenentwicklung der Stadthallensanierung in Fritzlar beschäftigen

Unter anderem soll es einen Akteneinsichtsausschuss geben, der sich mit der aktuellen Kostensituation der Stadthallensanierung auseinandersetzt. Der Ausschuss soll, so der Antrag, den Dr. Christoph Pohl (Freie Wähler) für die Koalition einbrachte, Einsicht in alle Unterlagen bekommen, um die Kostenentwicklung nachvollziehen zu können. Zudem gab es einen einstimmigen Parlamentsbeschluss, dass in einer Sondersitzung am Donnerstag, 7. September, der aktuelle Stand der Kostenentwicklung aller laufenden Investitionsprojekte der Stadt sowie des Hessentags präsentiert werden sollen. Ein weiteres Großprojekt der Stadt ist der Bau eines Bürgerbüros mit Tourist-Info.

Sieben Millionen Euro: Kosten haben sich im Vergleich zur ersten Machbarkeitsstudie mehr als verdoppelt

Für die Innensanierung der Stadthalle werden voraussichtlich sieben Millionen Euro fällig (HNA berichtete), in der ersten Machbarkeitsstudie aus 2021 ging man von drei Millionen Euro aus. Noch im März 2023 wurde von städtischer Seite mit Kosten von fünf Millionen Euro kalkuliert.

Scharfe Kritik an Fritzlars Verwaltungschef

Die Kostensteigerung wurde von Vertretern der Koalition im Wesentlichen als nachvollziehbar bezeichnet. Scharf kritisiert wurde hingegen der Zeitpunkt, an dem die Stadtverordneten die Nachricht über die erneute Verteuerung erhalten haben. Ein Vorwurf an Bürgermeister Hartmut Spogat (CDU): Es habe keine regelmäßige Kostenverfolgung im Laufe des Projekts gegeben, die Verwaltung habe teils selbst keinen Überblick gehabt.

Der Bürgermeister verwies unter anderem darauf, dass es keinen Generalplaner für das Projekt geben durfte, der sämtliche Architektur-, Ingenieur- und Fachplanungen erbringt. Die Förderrichtlinien des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung hätten dies nicht zugelassen. 1,5 Millionen Euro soll die Stadt aus diesem Topf für das Projekt erhalten. Eine Übersicht über die nun aktuelle Höhe der Kosten habe es im Mai gegeben, als Architekt Christian Gerlach diese aufgestellt hatte.

„Nicht die Wahrheit gesagt“: Bürgermeister wird von Fritzlarer SPD kritisiert

„Ich habe das Gefühl, dass Sie nicht die Wahrheit gesagt haben“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ingo Knatz zu Fritzlars Bürgermeister Hartmut Spogat (CDU) in der Stadtverordnetenversammlung. Für Diskussionsstoff sorgte die Tatsache, dass kurz vor Abschluss der Stadthallensanierung noch einmal eine Kostensteigerung von fünf auf sieben Millionen Euro festgestellt wurde. Für die Gründe zeigte Knatz durchaus Verständnis – nur nicht für den Zeitpunkt der Mitteilung. Die hätte deutlich früher erfolgen müssen.

Grüne: Trotz Auftragsvergabe habe Stadt Mehrkosten nicht aufgeführt

Axel Jäger (Grüne) argumentierte, dass ein wesentlicher Faktor, der die Kosten auf zunächst 6,5 Millionen Euro erhöht habe, die Preissteigerungen bei Haustechnik-Gewerken gewesen seien. Die Aufträge seien bereits im Oktober 2022 vergeben worden. Die Stadt habe im Statusbericht vom März 2023 noch Kosten von fünf Millionen Euro ausgewiesen.



Enger Zeitplan bei Stadthallensanierung machte Probleme: Fritzlars Bürgermeister Spogat äußert sich

Bürgermeister Spogat wies auf die Schwierigkeit hin, die der enge Zeitplan mit sich brachte, der aber für den Erhalt von Fördergeld eingehalten werden musste. Rund zehn Monate Bauzeit waren veranschlagt. Es habe teilweise kein oder nur ein Angebot auf Ausschreibungen gegeben. Dementsprechend hoch seien die veranschlagten Preise gewesen. Ein Vertreter der WI-Bank, die für die Vergabe des Fördergelds zuständig ist, habe gar empfohlen, eine längere Bauzeit in Kauf zu nehmen und auf die Förderung zu verzichten.

Zudem sagte Spogat, dass etliche Gewerke erst nach dem Statusbericht aus dem März, der noch Kosten von fünf Millionen Euro auswies, vergeben worden seien. Die nächste Übersicht über die Kosten, die erstmals die Summe von sieben Millionen Euro beinhaltete, sei vom Architekten Christian Gerlach im Mai erstellt worden.



Kontrolle der Verwaltung sei so nicht möglich: Kritik an Kostenverfolgung

Dem widersprach Dr. Christoph Pohl von den Freien Wählern: Nach dem Statusbericht im März seien lediglich Aufträge in Höhe von 326 000 Euro vergeben worden. Mit Blick auf eine späte Mitteilung über die Mehrkosten und die Kostenverfolgung durch die Verwaltung sagte er: „Die Verwaltung zu kontrollieren, ist unsere Aufgabe. Das kann ich aber so nicht tun.“



In einem Antrag mit vier Unterpunkten, die auf Bitten der CDU einzeln abgestimmt wurden, forderte die Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern mehr Transparenz bei den Kosten von großen Projekten. So wird es eine Sondersitzung der Stadtverordneten am 7. September geben.

Antrag der Koalition soll für Transparenz sorgen - CDU äußert Bedenken

Mit der Mehrheit von SPD, Grünen und Freien Wählern wurde die Bildung eines Ausschusses zur Akteneinsicht beschlossen, der die Kostenexplosion aufarbeiten soll. Pohl als Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses und Stadtverordnetenvorsteherin Gerlinde Draude (SPD) sollen außerdem beim nächsten Termin mit den Fördermittelgebern beteiligt werden. Künftig soll es zudem in der Stadtverwaltung für alle Bauprojekte einen städtischen Projektleiter geben. Der Haupt- und Finanzausschuss und der Planungsausschuss sollen in verschiedenen Projektphasen über die Kosten der jeweiligen Projekte informiert werden.

Auch soll die Kostenverfolgung künftig vom Architekten mit jeder Vergabe und jedem Nachtrag fortgeschrieben werden, bei Abweichungen gegenüber der Kostenberechnung von über 20 Prozent muss künftig der Haupt- und Finanzausschuss informiert werden – ebenso grundsätzlich über die Kosten am Ende des jeweiligen Projekts. Zudem soll der Haupt- und Finanzausschuss in der nächsten Sitzung über die Kostenentwicklung beim Bauprojekt Bürgerbüro informiert werden.



Die CDU-Fraktion äußerte Kritik an einigen Aspekten des Antrags. Michael Schär sagte, dass seine Fraktion rechtliche Bedenken habe. So sei beispielsweise die Beauftragung des Magistrats, Projektplaner einzusetzen, ein „Eingriff in die innere Ordnung der Verwaltung“. Der von der Koalition geforderte Akteneinsichtsausschuss sei nicht zulässig, weil das Projekt noch nicht abgeschlossen sei. (Daniel Seeger)

Auch beim Thema Hessentag gab es in Fritzlar kürzlich einen Umbruch. Der Hessentagsbeauftragte Matthias Bode wird die Stadtverwaltung verlassen.