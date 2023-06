„Künstliche Intelligenz ist kein Allheilmittel“: Zwei Mediziner aus dem Schwalm-Eder-Kreis über ChatGPT

Von: Maja Yüce

Teilen

Kein Allheilmittel: Gesundheitsfragen sollte man besser dem Hausarzt statt der künstlichen Intelligenz stellen. © Daniel Seeger

Künstliche Intelligenz (KI) soll künftig strengeren Regeln unterworfen sein, das hat das EU-Parlament jetzt entschieden. Vor zu unkritischer Nutzung von Programmen wie ChatGPT warnen auch zwei Mediziner aus dem Landkreis.

Fritzlar/Wabern – Was muss ich bei Fieber tun? Was könnte der stechende Schmerz in der Brust bedeuten? Fragen, die man eigentlich seinem Hausarzt stellen sollte. Doch Menschen mit gesundheitlichen Problemen holen sich immer öfter auch Ratschläge von Künstlicher Intelligenz (KI). Genauer: Von ChatGPT, einem Chatbot, der auf alle Fragen antwortet, die Nutzer online stellen. Denn selbst medizinische Fragen werden beantwortet. Doch sollte man sich auf diese Antworten nicht verlassen, sagen Dr. Philipp Klapsing aus Wabern und Dr. Markus Balli aus Fritzlar. Beide beobachten den Trend kritisch.

Wesentliche Informationen können fehlen - Ärzte haben Patienten vor sich

„Der künstlichen Intelligenz fehlen oft wesentliche Informationen. Es ist letztlich eine reine Datenbank-Recherche“, so Klapsing. Deshalb sei die Antwort, die man von ChatGPT oder auch von „Dr. Google“ bekomme, nur so gut wie die Anfrage. Sei diese nicht strukturiert oder klar genug formuliert, könne die Antwort sehr allgemein sein und vielleicht ein bestehendes gesundheitliches Risiko herunterspielen.

„Wir Ärzte haben die Patienten vor uns. Somit stehen uns viel mehr Informationen zur Verfügung“, ergänzt Klapsing. Als Beispiele nennt er Faktoren wie Angst, die allgemeine psychische Situation und auch die Reaktionen der Menschen. Insbesondere die Antworten von ChatGPT wirkten textlich plausibel. Das könne Patienten entweder in einer trügerischen Sicherheit wiegen oder für Verunsicherung sorgen. „Beides kann fatal sein“, sagt Klapsing. Etwa, wenn jemand Kopfschmerzen habe und die KI als Lösung Kopfschmerztabletten und einen Waldspaziergang vorschlage. „Hinter den Schmerzen könnte auch eine ernsthafte Krankheit wie ein Hirntumor stecken“, sagt er. Deshalb sorge er sich vor allem um Patienten, die zu sehr auf die KI vertrauten.

KI kann zur Recherche nützlich sein - ersetzt aber keine Fachleute

Als ein Werkzeug, um Informationen zu erhalten, seien ChatGPT und auch Google durchaus nützlich, aber die Infos sollten dann noch von einem Fachmann oder einer Fachfrau bewertet werden. „Also dem Hausarzt“, sagt Klapsing. Er sei froh, dass den meisten Menschen bewusst sei, dass ein Computer den Arztbesuch nicht ersetzen könne. „Die künstliche Intelligenz kann eine Hilfe sein, sie ist aber kein Allheilmittel“, sagt er. In seiner Praxis sei der Umgang mit der KI auch ein Thema. So gebe es eine Fortbildung für die Mitarbeiter. „Es gibt Chancen und Risiken – es wird in diesem Bereich noch viel passieren“, ist sich Klapsing sicher. Die individuelle Betreuung der Patienten werde man nach wie vor brauchen.

Zu einer ähnlichen Bewertung kommt auch Dr. Markus Balli aus Fritzlar: „Es kann schnell eine gesundheitliche Gefahr bestehen, wenn man sich auf die Tipps von ChatGPT verlässt und die KI falsch liegt“, sagt er. Gerade bei Angstpatienten könnten die Antworten von ChatGPT den Zustand eher verschlechtern als verbessern. „Weil nicht auf den jeweiligen Menschen eingegangen wird. Das könnte für Verunsicherung sorgen.“

Er vertraue darauf, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis und das damit verbundene Vertrauen stärker sei als der Glaube an die KI, so Balli. „Wir Ärzte sprechen die Befunde mit den Patienten durch. Das ist immer ganz individuell und nicht wie eine Diagnose-Schablone, die auf viele Menschen zutreffen könnte.“

Insbesondere jüngere Patienten verlassen sich auf Google & Co.

Seit 17 Jahren hat Balli seine Praxis. „Es kommt jetzt öfter vor, dass die Leute – meist jüngere Patienten – schon mit einer Diagnose zu mir kommen“, sagt er. Dabei werde aber derzeit noch mehr „Dr. Google“ statt ChatGPT befragt, so seine Beobachtung. „Aber: Fast nie trifft die Google-Diagnose zu“, betont er. Der Grund dafür sei klar, denn der Suchmaschine fehle das Handwerkszeug, das sich Mediziner über die Jahre ihres Studiums und durch ihre Berufserfahrung angeeignet hätten.

„Eine unserer Kernkompetenzen ist die Anamnese. Außerdem hören wir den Patienten zu. Das kann weder eine Suchmaschine noch künstliche Intelligenz ersetzen“, sagt er. „Zur Diagnose gehört ein Gegenüber, das untersucht“, betont Balli. Eine Entpersonalisierung des Gesundheitssystems sei nicht hilfreich. (Maja Yüce)

Hallo ChatGPT, kannst du meinen Hausarzt ersetzen?

Hallo! Als KI-Modell stehe ich als virtueller Assistent zur Verfügung und kann Ihnen Informationen und Ratschläge zu einer Vielzahl von Themen geben. Ich kann jedoch keinen tatsächlichen Hausarzt ersetzen. Ich kann allgemeine Informationen über Gesundheit, Krankheiten und Prävention liefern, aber ich kann keine spezifische medizinische Diagnose stellen oder individuelle Behandlungen verschreiben.

Es ist immer ratsam, einen qualifizierten medizinischen Fachmann wie Ihren Hausarzt aufzusuchen, um eine genaue Diagnose und Behandlung zu erhalten.

Das ist eine klare Empfehlung. Dennoch wirst du oft nach Diagnosen gefragt. Wie oft am Tag wollen Menschen medizinischen Rat von dir?

Ich habe keine genaue Aufzeichnung darüber, wie oft Menschen medizinischen Rat von mir suchen. Die Anzahl der Anfragen nach medizinischem Rat kann variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Verfügbarkeit von medizinischem Fachpersonal, der Bequemlichkeit des Zugangs zu Informationen oder dem individuellen Bedarf der Benutzer.

Kann man sich auf deinen gesundheitlichen Rat verlassen?

Es ist wichtig zu betonen, dass ich keinen Ersatz für eine medizinische Fachkraft darstelle. Mein Zweck ist es, allgemeine Informationen und Richtlinien bereitzustellen, jedoch keine spezifischen medizinischen Ratschläge zu geben. Wenn jemand ausschließlich auf meinen Rat oder den Rat anderer automatisierter Systeme vertraut, können wichtige Aspekte übersehen oder falsch interpretiert werden. Es besteht die Gefahr von Missverständnissen oder ungenauen Informationen. Dies kann zu falschen Diagnosen oder unangemessenen Behandlungen führen.

Es ist ratsam, bei gesundheitlichen Bedenken einen qualifizierten Arzt oder medizinisches Fachpersonal aufzusuchen. Medizinisches Fachpersonal verfügt über die notwendige Ausbildung, Erfahrung und klinische Bewertungsfähigkeit, um eine genaue Diagnose zu stellen und angemessene Behandlungen oder Empfehlungen zu geben. Letztlich sollte der gesunde Menschenverstand walten. Automatisierte Systeme wie ich können als Informationsquelle dienen, sollten aber nicht als alleinige Grundlage für medizinische Entscheidungen verwendet werden.

Woher beziehst du deine Informationen zu gesundheitlichen Themen?

Als KI-Modell wurde ich mit einer großen Menge an Texten und Informationen trainiert, die aus einer Vielzahl von Quellen stammen, darunter Bücher, wissenschaftliche Artikel, medizinische Lehrbücher und veröffentlichte Online-Inhalte. Meine Antworten basieren auf dem Wissen, das mir während des Trainings vermittelt wurde.



Es ist wichtig zu beachten, dass ich zwar über eine umfangreiche Wissensbasis verfüge, aber meine Informationen möglicherweise nicht immer auf dem neuesten Stand sind, da mein Training im Jahr 2021 abgeschlossen wurde und ich kein Zugriff auf das Internet habe, um aktuelle Informationen abzurufen. Daher ist es ratsam, aktuelle und vertrauenswürdige medizinische Quellen zu konsultieren, um die neuesten Erkenntnisse zu erhalten und spezifische medizinische Fragen zu klären.