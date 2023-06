Kultursommer Nordhessen startet durch – viele Veranstaltungen im Schwalm-Eder-Kreis

Von: Daniel Seeger

Der Auftakt des Kultursommers Nordhessen sorgte an Pfingsten für eine einzigartige Stimmung am Schloss Wilhelmsthal. © Kultursommer Nordhessen

Der Start des Kultursommers Nordhessen verlief sehr gut. Am Wochenende geht es im Kreis mit zwei Veranstaltungen in Gudensberg weiter.

Fritzlar-Homberg – „Im Vorverkauf haben wir bislang mehr Tickets verkauft als jemals zuvor“, sagt Kultursommer-Nordhessen-Intendantin Maren Matthes. Es war ein äußerst erfolgreicher Start der Saison für das Festival, von dem große Teile auch im Kreisteil Fritzlar-Homberg stattfinden. Viele Veranstaltungen seien ausverkauft gewesen, so Matthes weiter. Neben dem vielfältigen Programm dürfte ein Grund für den großen Erfolg das Wetter sein, „das hilft uns natürlich auch“, so die Intendantin. Sie blickt angesichts des guten Starts optimistisch auf die weitere Saison.

Ein besonderer Höhepunkt, der jedes Jahr viele Zuschauer anzieht, ist „Vor dem Dom“ in Fritzlar – das „Festival im Festival“, wie es Matthes beschreibt. Das liege nicht zuletzt an der guten Zusammenarbeit mit dem Fritzlarer Kulturverein, der sich unter anderem um die Bewirtung kümmert. „Die Zuschauer erwartet ein Programm aus Jazz, Unterhaltung und a-cappella-Gesang“, sagt Matthes. So gibt es vor der besonderen Kulisse am Donnerstag, 3. August, Jazz vom Marialy Pcheco Trio zusammen mit Nils Wülker, am Tag darauf kommt der Songwriter Batomae und den Abschluss bildet am Samstag, 5. August, die A-cappella-Nacht.

A-cappella gibt es auch am kommenden Wochenende in Gudensberg. Dort wird die Combo Aquabella am Freitag, 16. Juni, auf der Märchenbühne auftreten. Am 16. und 17. Juni finden dann Workshops zum Tanzen, Singen und Musik machen statt. Lediglich einige Restkarten gibt es für The King’s Singers, die mit ihrem Gesang die Homberger Stadtkirche am Mittwoch, 5. Juli, erfüllen wollen.

Ein weiterer Höhepunkt laut Matthes: Die Vodkagespräche. In der Melsunger Stadthalle werden die Schauspielerinnen Karoline Eichhorn und Catrin Striebeck in einer gespielten Lesung Gespräche voller Liebe und Feindseligkeit präsentieren, wie sie nur Geschwister kennen und können. In dieser Saison gebe es laut Matthes zudem ein vielfältiges Kinderprogramm. Außerdem habe man den Rhododendron-Garten in Felsberg als Spielort wiederentdeckt. (Daniel Seeger)

Kultursommer Nordhessen: Die Termine im Kreis im Überblick:

Freitag, 16. Juni, 19.30 Uhr: Aquabella mit ihrem Programm „Heimatlose Lieder“ auf der Gudensberger Märchenbühne.



Samstag, 17. Juni und Sonntag, 18. Juni, ab 10 Uhr: Ganztägige Musik- und Tanzworkshops bei „Musik erLeben“ in Gudensberg.



Dienstag, 20. Juni, 19.30 Uhr: Werner Momsen tritt mit seinem Programm „Abenteuer Urlaub“ in Treysa in der Totenkirche auf.



Mittwoch, 21. Juni, 19.30 Uhr: Gitarrist Jürgen Müller spielt an der Gitarre seine Lieblingslieder im Melsunger Schlosspark.



Samstag, 24. Juni, 16 Uhr: Das Spielraum-Theater präsentiert im Wildpark Knüll das Kinder-Stück „Der kleine Bär geht einkaufen“.



Samstag, 1. Juli, 16 Uhr: Das Spielraum-Theater zeigt im Hofgut Richerode in Jesberg „Die abenteuerliche Geschichte des kleinen Hasen“.



Samstag, 1. Juni, 19.30 Uhr: Das VW-Soundorchestra spielt im Themenpark Kohle und Energie. Die Mitarbeiter des VW-Werks Kassel spielen Musik, die von US-amerikanischem Jazz und den Klängen der Industrieproduktion inspiriert ist.



Sonntag, 2. Juli, 16 Uhr: Auf der Gudensberger Märchenbühne spielt die Musikbühne Mannheim das Stück „Die kleine Meerjungfrau“.



Sonntag, 2. Juli, 19.30 Uhr: Die Schauspielerinnen Karoline Eichhorn und Catrin Striebeck treten in der Melsunger Stadthalle auf.



Mittwoch, 5. Juli, 19.30 Uhr: The Kings Singers präsentieren in der Homberger Stadtkirche A-cappella-Gesang.



Sonntag, 9. Juli, 16 Uhr: Herr Müller und seine Gitarre bietet ein buntes Programm für Kinder im Rhododendrongarten in Felsberg.



Dienstag, 11. Juli und Mittwoch, 12. Juli ab 9 Uhr: Kindertag im Themenpark Kohle und Energie in Borken.



Samstag, 15. Juli, 19.30 Uhr: Der Messias von Georg Friedrich Händel in der Melsunger Stadtkirche.



Donnerstag, 3. August, bis Samstag, 5. August, jeweils 21 Uhr: „Vor dem Dom“ in Fritzlar mit dem Marialy Pacheco Trio und Nils Wülker, dem Songwriter Bartomae und der A-cappella-Nacht.



Tickets gibt es in den HNA-Geschäftsstellen, ADTicket-Vorverkaufsstellen und in den Tourist-Infos der Region. Programmänderungen sind kurzfristig möglich. Infos unter kultursommer-nordhessen.de



Festival für die Region Der Kultursommer Nordhessen wurde 1988 als erster von vier hessischen Kultursommern gegründet. Die Gründungsmitglieder waren Landkreise und Kommunen, nordhessische Unternehmer und das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Das Festival finanziert sich aus Sponsoring-Einnahmen von fast 50 vor allem mittelständischen Unternehmen aus der Region und Hessen, öffentlicher Förderung sowie dem Verkauf von Tickets und Anzeigen.