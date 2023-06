Leader-Region Kellerwald unterstützt Minigolfplatz mit rund 40.000 Euro

Von: Peter Zerhau

Eine Oase in der Region: Gerd Bräuniger, Raphael Matthä, Stadt Fritzlar, Bürgermeister Hartmut Spogat, Ortsvorsteher Daniel Raue, Lisa Küpper von der Leader-Region Kellerwald-Edersee, mit Reinhard und Rosel Orth vor dem neu gestalteten Gastrobereich am Minigolfplatz in Züschen. © Peter Zerhau

Erweiterung für den Minigolfplatz in Züschen: Mit Geld aus dem Leader-Programm der Region Kellerwald-Edersee wurde ein Gastraum errichtet.

Züschen – Aus dem Leader-Programm der Region Kellerwald-Edersee hat die Stadt Fritzlar 39 329 Euro erhalten – für den Minigolfplatz in Züschen. In dem Fritzlarer Stadtteil ist das gastronomische Angebot stark zurückgegangen. Nachdem der Waldecker Hof, der Ratskeller und zuletzt auch das Restaurant im benachbarten Schloss Garvensburg geschlossen hatten, gab es in Züschen keine Einkehrmöglichkeit mehr. Die Stadt Fritzlar hat den Minigolfplatz, der sich in unmittelbarer Nähe des Schlosses befindet, seit vielen Jahren von der „Erbengemeinschaft Knatz“ gepachtet und wiederum unterverpachtet.

Im Frühjahr 2019 fand ein Pächterwechsel statt. Der Minigolfplatz wurde von den Eheleuten Rosel und Reinhard Orth übernommen. Sie haben das Gelände in Ordnung gebracht, den Spielplatz aufgewertet und Terrassenmöbel aus Holz anfertigen lassen.

Um den Verlust des gastronomischen Angebots im Ort zu kompensieren und das Freizeitangebot zu stärken, hat die Stadt Fritzlar investiert und einen 30 Quadratmeter großen Gastraum, der in Holzrahmenbauweise errichtet wurde, an das bestehende Kioskgebäude gebaut.

Leader-Region Kellerwald-Edersee unterstützt Minigolfplatz in Züschen

Die Angebotserweiterung erfüllt mehrere Funktionen wie ein deutlich attraktiveres Angebot für Familien mit Kindern aus dem Ort und dem Umkreis. Es gibt jetzt eine Einkehrmöglichkeit und einen Treffpunkt für örtliche Zusammenkünfte von Vereinen, Ortsbeirat und für Feiern. Der Kiosk ist auch Anlaufstelle für Radfahrer, denn der Radweg R4 führt unmittelbar am Haus vorbei, das Kulturdenkmal „Steinkammergrab“ ist lediglich 650 Meter entfernt. Den Gästen werden neben Bratwürsten aus regionaler Produktion und Snacks auch hausgemachte Kuchen angeboten.

„Das Vorhaben passt in die lokale Entwicklungsstrategie“, sagt Regionalmanagerin Lisa Küpper. „Der Vorstand war daher gerne bereit, Fördermittel aus dem Leader-Programm bereitzustellen“.

Die Umsetzung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Bewilligungsstelle des Schwalm-Eder-Kreises. Die Gesamtkosten betrugen 87 164 Euro. Dazu haben die Eheleute Orth auch noch Geld aus dem privaten Vermögen in die Hand genommen, um den Minigolfplatz noch attraktiver zu machen.

Minigolfplatz: Ehepaar hat Treffpunkt in Züschen geschaffen

Bürgermeister Hartmut Spogat dankte Rosel und Reinhard Orth für ihr Engagement zur Schaffung eines Treffpunktes für alle Züscher sowie für Touristen und Radfahrer. Ein Ort für die Gemeinschaft sei entstanden. Das Projekt erfülle genau das Themenfeld der Tourismusstärkung und gemeinschaftlichen Daseinsvorsorge. Ein einzigartiges Einzelengagement im Sinne lokaler Entwicklungsstrategie, „europäisches Fördergeld am richtigen Platz“, so Spogat.

Info: Geöffnet ist der Minigolfplatz mittwochs, donnerstags und freitags ab 14 Uhr, samstags ab 12 Uhr, sonntags ab 10.30 Uhr. Montags und dienstags ist Ruhetag. Kontakt: Tel. 01 74 / 8 52 32 53.