Lehrer? Mangelware!

Von: Maja Yüce

Trotz vieler besetzter Stellen fehlen Lehrkräfte an den Schulen, sagt sagt Stephan Uhde, Leiter des Staatlichen Schulamtes in Fritzlar. © Caroline Seidel/dpa

Schwalm-Eder – Zum Ende des Schuljahres steht fest, dass vor allem in den Fächern Kunst, Musik, Physik und Informatik auch nach den Sommerferien Lehrer an den Schulen im Schwalm-Eder-Kreis fehlen werden. Das Schuljahr endete gestern für insgesamt 22 744 Schüler im Landkreis. Das neue Schuljahr startet am 4. September.

Die Unterrichtsversorgung sei zwar an allen Schulen im Landkreis grundsätzlich sichergestellt, sagt Stephan Uhde, Leiter des Staatlichen Schulamtes in Fritzlar. Doch stelle es vor allem eine größere Herausforderung dar, Förderschullehrkräfte einzustellen, so Uhde. Dies gelte sowohl für die Förderschulen als auch für den Einsatz in der Inklusion.

An den Grund- und Förderschulen seien im Laufe des Schuljahres viele Lehrer eingestellt worden

Dagegen funktioniere die Personalversorgung an den weiterführenden Schulen und den Beruflichen Schulen weitgehend reibungslos. „Dort stellen nach wie vor nur einige Fächer Herausforderungen dar, wie etwa Kunst, Musik, Physik“, erklärt er. An den Grund- und Förderschulen seien im Laufe des Schuljahres viele Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden. „Allerdings ist an diesen beiden Schulformen die Bewerberzahl geringer, so dass teilweise Vertretungsverträge nicht mit vollausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern besetzt wurden“, erklärt er. Für diese Fälle würden geeignete Personen gesucht. So könnten zum Beispiel nicht voll ausgebildete Lehrer zum Einsatz kommen.

Anders sehe es bei den Bewerberzahlen an den Beruflichen Schulen aus. Dort seien sie – außer in einigen spezifischen Berufsfeldern – gut. „Auch befinden sich noch grundsätzlich ausreichend Gymnasiallehrkräfte auf den Einstellungsranglisten.“ Allerdings gebe es auch im gymnasialen Bereich einige Mangelfächer.

In den meisten Fällen sei es im abgelaufenen Schuljahr aber gelungen, die Lücken mit Vertretungsverträgen zu stopfen, doch gebe es immer wieder Situationen, in denen man besonders gefordert sei und eine schnelle Lösung finden müsse. „Wenn an einer kleineren Grundschule zum Beispiel zwei schwangere Kolleginnen spontan mit einem Beschäftigungsverbot für den Unterricht ausfallen“, nennt Uhde ein Beispiel. (Maja Yüce)