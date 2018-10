Mehr Platz für Cappeler Feuerwehr mit neuem Anbau 

Cappel. Mit einer Feier im und um das Feuerwehrhaus wurde der Anbau eröffnet. An der Ostseite des Gebäudes wurde eine 55 Quadratmeter große Fertiggarage angebaut.

Im vorderen Bereich wird der Mannschafts-Transportwagen (MTW) untergestellt, dahinter wurde ein Umkleideraum für die Einsatzabteilung errichtet.

Nach Angaben von Wehrführer Jens Scherp, hat die Wehr nun mehr Platz für das Personal und kann die Ausrüstung übersichtlicher lagern. Baustart für die Halle war Ende Juli. Firmen übernahmen die Gründungsarbeiten, bauten die Betonzelle, die Dacheindeckung sowie Maurer- und Putzarbeiten. Auch die Feuerwehrleute packten kräftig mit an. Laut Wehrführer Scherp, wurden in über 700 Stunden Elektrik- und Malerarbeiten übernommen, der Fußboden im Inneren fertiggestellt sowie im Außenbereich gepflastert. Insgesamt habe die Stadt Fritzlar in den Erweiterungsbau 83.000 Euro investiert.

Froh und dankbar ist die Feuerwehr Cappel über die Spende von Frank Schäfer von der gleichnamigen Transportfirma aus Fuldabrück-Bergshausen. Er spendete der Feuerwehr Cappel eine Wärmebildkamera im Wert von 1600 Euro. Die Wärmebildkamera wird vom ersten Trupp bei Bränden in verrauchten Räumen eingesetzt. Sie hilft bei der Suche nach vermissten Personen. Auch der Brandherd und Glutnester können mit der Kamera schnell lokalisiert werden.

In der Einsatzabteilung der Feuerwehr Cappel sichern zurzeit 20 Männer und Frauen den Brandschutz im Ort, in der Jugendfeuerwehr sind acht Mädchen und Jungen aktiv, dazu ein Mädchen in der Kinderfeuerwehr sowie 15 Leute in der Alters- und Ehrenabteilung. Der Feuerwehrverein hat 131 Mitglieder.