MGV Liedertafel Fritzlar gibt Serenade in der Kapelle

In der Heilig-Geist-Kapelle zu singen, ist auch für die Sänger der Liedertafel ein ganz besonderes Erlebnis. © Michael Brückmann

MGV Liedertafel Fritzlar lädt zu besonderem Konzert in der Heilig-Geist-Kapelle ein. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung soll mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen.

Fritzlar – Auf ein ganz besonderes musikalisches Bonbon an einem faszinierenden Ort dürfen sich alle Freunde des Chorgesangs freuen. Denn der Männergesangsverein Liedertafel 1849 Fritzlar lädt für Dienstag, 11. Juli, ab 19.30 Uhr zu einer Serenade in der am Malerwinkel gelegenen Heilig-Geist-Kapelle ein.

Nach 2019 und 2022 kommt es damit zur dritten Auflage dieser stimmungsvollen Abendmusik, welche die Zuhörer einmal mehr durch die Verbindung von Gesang, Akustik und der wunderschönen Räumlichkeit vom ersten Ton an in ihren Bann ziehen dürfte.

„Diese faszinierende Atmosphäre überträgt sich natürlich auch auf uns“, sagt Chorleiter Gunther Hehenkamp, der der Abendveranstaltung mit Vorfreude entgegenblickt und auch schon ein klein wenig vom vorgesehenen Programm preisgeben kann, „Unser Repertoire wird etwa acht bis zehn Lieder umfassen. Daneben bemühen wir uns derzeit noch um den Gastauftritt eines weiblichen oder männlichen Gesangs- oder Instrumentalsolisten.“

MGV Liedertafel Fritzlar sucht weiterhin Sänger

Erstmals mit dabei sein wird höchstwahrscheinlich auch eine neue Stimme, nämlich die von Volker Jost aus Fritzlar. Er hatte in einer kürzlich erschienenen HNA-Ausgabe vom bevorstehenden Konzert erfahren und gelesen, dass man dafür noch Sänger sucht. Daraufhin hatte er sich an den MGV-Vorsitzenden Michael Löcke gewandt „Da wir momentan jede Stimmlage gerade so besetzen können, kommen uns Verstärkungen äußerst gelegen. Von daher können sich gerne noch weitere Interessenten bei mir melden oder einfach mal an einer Probe teilnehmen“, so Löcke. Diese finden jeweils am Dienstag, ab 19.30 Uhr, in der Alten Waage am Dom, statt.

Sofern das Wetter mitspielt, wird der Liederabend im kleinen Vorhof der Kapelle mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch gerne entgegengenommen. (Michael Brückmann)

Kontakt zum MGV Liedertafel 1849 Fritzlar: Gunther Hehenkamp, Tel. 0 56 22/70 555; Michael Löcke Tel. 01 73/ 74 72 244