Mit 35 Jahren wieder die Schulbank drücken

Von: Josefin Schröder

Ein gutes Team: Bei den Hausaufgaben hilft die 18-jährige Soleen (rechts) ihrer Mutter Salwa Sedo Rchwo. © Josefin Schröder

Salwa Sedo Rchwo aus Syrien hat in Homberg ihren Hauptschulabschluss nachgeholt. Seit fast drei Jahren lebt sie mit ihrem Mann und den fünf Kindern in Fritzlar.

Fritzlar – „Wer seine Ziele erreichen will, muss dafür ein bisschen was ertragen“, sagt Salwa Sedo Rchwo. In ihrem Fall heißt das: die Heimat verlassen, in ein fremdes Land flüchten, eine neue Sprache lernen, fünf Kinder versorgen und mit 35 Jahren noch mal zur Schule gehen.

Salwa Sedo Rchwo kommt gebürtig aus der nordsyrischen Stadt Afrin und ist 2017 wegen dem dortigen Krieg gegen die Kurden nach Deutschland geflohen. Seit fast drei Jahren lebt sie mit ihrem Mann und den fünf Kindern in Fritzlar.

Die 35-Jährige ist eine von acht Absolventen des Landkreises Schwalm-Eder, die ihren Hauptschulabschluss nachgeholt haben. Schon in Syrien hat sie die Hauptschule abgeschlossen, anschließend geheiratet und Kinder bekommen. In Deutschland wird ihr Schulabschluss allerdings nicht anerkannt.

Hauptschulabschluss mit Bestnote

„Ich wollte immer als Erzieherin arbeiten“ , sagt sie. „Dafür brauche ich aber eine Ausbildung.“ Also macht sie zusammen mit dem Fritzlarer Jobcenter einen Plan, lernt Deutsch und geht jeden Vormittag zur Schule – wie ihre Kinder. Die älteste Tochter, Soleen, ist 18 Jahre alt. Soleen hilft ihrer Mutter mit den Hausaufgaben und beim Haushalt. Beide finden den Unterricht schwieriger und die Lehrer strenger als in Syrien. Die Lehrkräfte an der Volkshochschule lobt die fünffache Mutter trotzdem: „Sie haben uns immer gezeigt, dass es einen Weg gibt.“ Nach fast eineinhalb Jahren ist es so weit: Salwa Sedo Rchwo erhält ihren Hauptschulabschluss, mit Bestnote.

Inzwischen haben sich ihre Berufswünsche geändert. Vielleicht möchte sie doch lieber „irgendwas im Büro machen“. Eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten kann sie sich gut vorstellen. Den dafür nötigen Realschulabschluss will sie ab September in Homberg nachholen. „Schritt für Schritt“, lautet das Motto der Syrerin.

Vieles in ihrem Alltag in Deutschland ist immer noch neu und schwierig für sie. Kraft schöpft sie aus der Familie und dem Zusammenhalt. Sie ist stolz darauf, dass alle sieben Familienmitglieder eingebürgert sind. „Meine Heimat habe ich für meine Kinder verlassen. Ich möchte, dass sie alle ihre Ziele erreichen können. Erst sie, dann ich“, sagt Salwa Sedo Rchwo. Tochter Soleen steckt mitten in den Prüfungsvorbereitungen fürs Fachabi. Ab Herbst möchte sie Bauingenieurwesen in Kassel studieren. (Josefin Schröder)