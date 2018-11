Nach Explosion in ehemaligem Munitions-Bunker bei Fritzlar: Ausmaß der Zerstörung sichtbar

Während die Ermittlungen der Polizei in alle Richtungen auf Hochtouren laufen, ist im Fritzlarer Stadtwald rund um das ehemalige Munitionslager der Bundeswehr wieder Ruhe eingekehrt.

Doch die Spuren der Explosion sind noch zu sehen. Am späten Dienstagabend waren große Mengen an Pyrotechnik im ehemaligen Bundeswehr-Bunker in Brand geraten und explodierten.

In einigen Bunkern, die von den Tätern geöffnet wurden, sind Gerätschaften gelagert, die zum Abschuss von Feuerwerk benötigt werden. Aber daran hatten die bislang unbekannten Täter kein Interesse. Rund um die Depots, in denen die Pyrotechnik lagerte, sind die Spuren der Explosion von Weitem sichtbar. 20 Meter gegenüber dem Bunker sind Büsche und Bäume durch den Feuerball verbrannt und voller Ruß.

Der Bunker selbst ist mit Trassierband der Polizei abgesperrt. Im Inneren liegen die von der Feuerwehr abgelöschten Reste. Hier gab es einen Tag nach der Explosion noch chemische Reaktionen.

Vor dem Munitionslager liegen Trümmerteile, die durch die Explosion herausgeschleudert wurden. Es sind Teile von Abschussvorrichtungen, Kanistern, Röhren und einer Kreissäge. Die Trümmerteile verteilten sich bis in das Waldstück. Sie zeugen von der ungeheuren Wucht der Explosion, die noch viele Kilometer weit entfernt zu hören war.