Nach Rohrbruch bleibt in einigen Haushalten in Werkel das Wasser aus

In einigen Haushalten im Fritzlarer Stadtteil Werkel herrscht derzeit schlechte Stimmung. Denn aus den Hähnen läuft das Wasser zum Teil nur tröpfchenweise.

Der Grund ist ein Rohrbuch zwischen Wehren und Dorla – und der ist nicht mal eben so zu beheben.

Das Problem

Die Schwachstelle des Rohres befindet sich in direkter Nähe zur Ems. „Durch die nasse Umgebung gestaltet sich die Reparatur aufwendiger“, erklärt Alexander Wilhelm, Betriebsleiter des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg. Für die Bauarbeiten ist ein Spülbohrverfahren notwendig. Dies ist nur mit einem Spezialgerät möglich. In diesem Fall wird die Firma Homburg aus Wabern die Aufgaben mit einer Spezialfirma bewältigen.

Das Ziel

„In den kommenden Tagen sollen die Reparaturen beginnen, sodass die Belieferung mit Wasser in Kürze wieder einwandfrei funktioniert“, sagt Wilhelm. Schon bald soll in allen Haushalten also wie gewohnt das Wasser laufen.

Die Zwischenlösung

An den zu überbrückenden Tagen werden die Bewohner seit dem Rohrbruch über ein Provisorium mit Wasser versorgt. Dieses gehört nicht zum Wasserverband Fritzlar-Homberg, sondern zum selbstständigen Wasserzweckverband Kirchberg-Gleichen-Dorla-Werkel. „Es handelt sich dabei um einen Hochbehälter, aus dem für die verschiedenen Haushalte Wasser gespeist wird“, erklärt Leiter Lothar Martin.

Die Einschränkung hierbei: Nicht zu jedem Zeitpunkt kann in allen Häusern starker Wasserdruck ankommen. „Bei uns lief sogar zeitweise gar kein Wasser aus dem Hahn“, sagt der Werkeler Ortsvorsteher Alfred Klinge. „Ist ja auch ganz klar. Wenn beispielsweise Landwirte oder Feuerwehren eine große Menge an Wasser benötigen, muss der Behälter ja erst einmal wieder dahinter kommen“, so Klinge. Die Folge: Der Wasserdruck – gerade in den höher gelegenen Gebieten – nimmt zunächst ab.

Die Zuständigkeit

Hier sind sich der Wasserverband und der Wasserzweckverband nicht einig. Laut Wilhelm ist die Zuständigkeit für das kaputte Rohr nicht abschließend geklärt. „Fest steht laut Vertrag, dass wir Dorla, Gleichen, Kirchberg und Werkel über unterschiedliche Leitungen mit Wasser beliefern müssen.“

Die Verteilung des Wassers, also die letztendliche Versorgung, sei eigentlich Sache des Wasserzweckverbandes. Um dem Zweckverband zu helfen, werde das Problem erst einmal durch den Wasserverband Fritzlar-Homberg behoben, auch finanziell.

Das sieht Martin anders: „Das Gruppenwasserwerk ist ganz klar dafür zuständig, das kaputte Rohr zu reparieren.“ Sein Wasserzweckverband habe mit der Kostenübernahme nichts zu tun.

In einer Sache stimmen die zwei Verbände aber dann doch überein: So schnell wie möglich soll das Wasser wieder überall normal fließen – durch ein repariertes Rohr und mit ausreichendem Wasserdruck.