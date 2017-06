Sanierung beendet: Neue Optik aus Naturstein am Fritzlarer Roßmarkt

Nach drei Monaten Bauarbeiten

+ © Zerhau Stoßen auf die Fertigstellung des Roßmarktes an: hinten von links Bürgermeister Hartmut Spogat, Michael Spindler und Jürgen Reibold von der Firma Klei, Dieter Schürmann, Andreas Eike und Gerhard Schütt, Günter Sandmann und Christian Wedler vom Planungsbüro Schöne Aussichten und Gerhard Arend, davor Irmgard Schürmann mit Eva und Franz Fleddermann. © Zerhau

Fritzlar. Die Bauarbeiten am Roßmarkt in der Fritzlarer Altstadt sind nun beendet. Der Verkehr soll ab dem heutigen Freitag wieder wie gewohnt in Richtung Domplatz rollen.