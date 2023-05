Neuer Spielplatz im Brauhaus 1880 eröffnet am Sonntag

Von: Daniel Seeger

Freuen sich auf die Saisoneröffnung im Brauhaus 1880 in Fritzlar: Die Geschäftsführer Lutz Eifert und Anke Albers. © Daniel Seeger

Die Biergarten-Saison wird auch im Brauhaus 1880 in Fritzlar eröffnet. Am kommenden Sonntag soll es ab 15 Uhr losgehen, mit Livemusik von Herr Müller und seiner Gitarre und eine besondere Überraschung für Kinder.

Fritzlar – Im hinteren Teil des Biergartens wurde ein neuer Spielplatz aufgebaut. Das Besondere: Bei der Gestaltung des Spielplatzes spielte das Thema Bier eine Rolle. Grüne Hopfenblüten aus Holz hängen am Klettergerüst. Ein Holzfass ist in ein Spielgerät eingearbeitet und Flaschen aus Holz ragen aus dem Boden. Anke Albers und Lutz Eifert, die Geschäftsführer des Brauhauses, freuen sich sehr über die Eröffnung. Denn sie legen Wert darauf, dass das Brauhaus ein Ort für Familien sein soll.

„Rund 50 000 Euro haben wir in den neuen Spielplatz investiert“, sagt Eifert. So können Eltern, wenn sie möchten, am Tisch sitzen und den Biergarten-Flair genießen, während sich die Kinder auf dem Spielplatz austoben. „Viele moderne Spielplätze sind aus Metall gebaut, wir haben uns aber bewusst für Holz entschieden“, ergänzt Anke Albers. Das passe auch gut zum Stil des Hauses. Nicht nur in den Spielplatz, sondern auch in die Außenbestuhlung haben die beiden investiert. Auch Stühle und Tische sind neu. „Vor einigen Jahren wurden wir als Nordhessens schönster Biergarten ausgezeichnet“, sagt Lutz Eifert und lacht.

Eine Besonderheit des Brauhauses 1880 ist, dass dort selbst gebrautes Bier ausgeschenkt wird. „Wir werden öfter von Gästen gefragt, ob die Kessel Dekoration sind“, sagt Eifert. „Aber wir brauen selbst – nach der offiziellen Definition sind wir eine Mikro-Brauerei.“ Preislich könne man nicht mit dem Bier aus der Massenproduktion mithalten, dafür erhalte man in Fritzlar aber lokales Bier in einer hohen Qualität. Und auch bei den Speisen achten die Gastwirte darauf, möglichst viel Lokales anzubieten. Das Fleisch für die Schnitzel kommt vom Lindenhof, der Spargel aus Zennern.

In diesem Jahr feiert der Familienbetrieb sein 20-jähriges Bestehen. Gegründet wurde das Brauhaus damals von den jeweiligen Eltern der beiden heutigen Geschäftsführer. (Daniel Seeger)