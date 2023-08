Nur wenige Badegäste ziehen ihre Bahnen im Ederauen-Erlebnisbad in Fritzlar

Schlechtes Wetter

+ © Peter Zerhau Regenwolken über dem Ederauen-Erlebnisbad in Fritzlar: Das Wetter sorgt für weniger Betrieb in den Schwimmbädern. © Peter Zerhau

Regen, Wind und Temperaturen unter 20 Grad – zu ungemütlich fürs Freibad. Nur wenige Badegäste trotzen dem schlechten Wetter im Ederauen-Erlebnisbad in Fritzlar.

Fritzlar – Regen, Wind und Temperaturen unter 20 Grad – eigentlich kein Wetter fürs Freibad. Und das ausgerechnet während der Sommerferien. Die Badegäste, die sonst auf der Liegewiese liegen und Entspannung suchen, bleiben eher zu Hause. Nur die Frühschwimmer trauen sich bei jedem Wetter – außer Gewitter – in das Ederauen-Erlebnisbad in Fritzlar und ziehen ihre Bahnen. In diesem Jahr können sie aufgrund der verkürzten Badezeiten allerdings erst ab elf Uhr loslegen.

Christian Krippner ist neu im Ederauen-Erlebnisbad. Er ist der Fachangestellte für Bäderbetriebe, seit das Freibad in der Bartenwetzerstadt geschlossen wurde. „Es ist eine Absprache zwischen den Bürgermeistern aus Fritzlar und Melsungen, ich bin praktisch eine Leihgabe aus Melsungen“, sagt Krippner. Seit Mitte Juli versieht er mit Rettungsschwimmern seinen Dienst im Freibad. „An meinem ersten Arbeitstag gab es gleich Regen und Wind, und auch der zweite Tag hier im Bad war nicht viel besser“. Aber trotzdem sei Betrieb im Freibad. Zu den täglichen Badegästen gehören unter anderem Gerhard Arend und Anne Zimmer aus Fritzlar. „Wir sind froh, dass wir hier so ein tolles Freibad haben, auch wenn die Badezeiten verkürzt sind – Hauptsache wir können schwimmen“, sind sich die beiden einig.

+ Trotz des Regens kommen Badegäste ins Ederauen-Erlebnisbad in Fritzlar: die Frühschwimmer Anne Zimmer und Gerhard Arend. © Peter Zerhau

Schwimmabzeichen bei Regenwetter in Ederauen-Erlebnisbad Fritzlar

Das Regenwetter am Wochenende nutzten auch die Zwillinge Lasse und Lenn (14) Friedrich aus Zennern. Christian Krippner nahm die Schwimmprüfung für das Schwimmabzeichen in Gold ab. „Wir haben uns extra das Regenwetter ausgesucht, da ist nicht so viel los und die Jungs können in Ruhe ihre Prüfung machen“, sagt Mama Ragna Friedrich, die die Prüfung der beiden Söhne außerhalb des Schwimmbeckens verfolgte.

+ Trotz des Regens kommen Badegäste ins Ederauen-Erlebnisbad in Fritzlar: die Brüder Lenn und Lasse Friedrich nutzten das Wetter für ihr Goldenes Schwimmabzeichen. © Zerhau, Peter

Badezeiten In den sozialen Medien wie Facebook tauchten neue Badezeiten auf, die aber nicht der Wahrheit entsprechen, wie Bürgermeister Hartmut Spogat auf Anfrage mitteilte: „Wir versuchen im Moment, ein eingeschränktes Frühschwimmen von Dienstag bis Donnerstag zu ermöglichen, angedacht sind die Zeiten von 9.30 bis 11 Uhr, somit vor den üblichen Öffnungszeiten.“ Eine Entscheidung darüber soll bald fallen. „Außerdem gilt auch den Kindern unser Augenmerk“, so Spogat. Mit dem DLRG-Ortsverein Fritzlar stehe man in Verbindung. Der Badeunfall, der sich am Pferdemarktsonntag ereignete, sei alarmierend und zeige auf, wie elementar Schwimmkenntnisse seien. (zzp)

Auch in Guxhagen kommen weniger Gäste in das Freibad. Es gibt Tage, da kommt über einige Stunden niemand ins Bad, berichtet Kai Härtling, Leiter des Freibads „Unter den Eichen“ in Guxhagen. „Da werden wir auch schon mal von Besuchern bemitleidet“, sagt er. Härtling und seine Kollegen nutzten die Zeit für die Buchhaltung und Arbeiten an der Technik. Der Badleiter sieht die Situation als schwierig, aber nicht als schlimm an.

„Wir profitieren davon, dass ein Freibad in der Region geschlossen hat“, sagt er mit Verweis auf das Melsunger Freibad. Auch wegen der Schwimmkurse seien täglich Besucher da. Insgesamt gebe es derzeit 80 bis 100 Besuche pro Tag, berichtet Härtling.“ Das steht in keinem Verhältnis zu den ersten Juliwochen, als wir bei Temperaturen um die 30 Grad einen Besucheransturm von 1000 bis 1600 Schwimmern pro Tag hatten.“ (Peter Zerhau)