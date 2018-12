Orkan ließ vor 150 Jahren Domturm in Fritzlar einstürzen

In der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember 1868 tobte über Fritzlar ein starkes Gewitter. Geschwächt durch die heftigen Sturm stürzte ein Turm des Fritzlarer Doms ein und begrub 21 Menschen unter sich.

Das extreme Klima und in der Folge die schweren Unwetter sind in diesem Jahr in aller Munde. „Das Klima steht Kopf. Vielleicht war es nur ein Jahr, in dem das komplette System verrückt gespielt hat. Wahrscheinlicher aber ist, dass es das erste Jahr war, in dem wir den Klimawandel am eigenen Leib gespürt haben“, hieß es beispielsweise kürzlich in einer HNA-Kolumne.

Vor 150 Jahren spielte das Wetter ebenfalls verrückt, schwere Unwetter mit Sturm und Regen zogen im November 1868 über weite Teile Europas und erreichten auch Deutschland und unsere Region mit ungewöhnlich milden Temperaturen.

In der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember 1868 tobte über Fritzlar nach einem über zwei Stunden dauernden Gewitter ein heftiger Sturm. Die Glocken des Doms hatten die Gläubigen um viertel vor Sieben zur Frühmesse gerufen, gut die Hälfte der Fritzlarer Katholiken befand sich trotz des schlechten Wetters in der gut gefüllten Kirche, vor allem Frauen und schulpflichtige Kinder. Gegen 7 Uhr nahm der Sturm an Stärke zu und entwickelte sich zu einem gewaltigen Orkan.

In der Stadt wurden Dächer abgedeckt, Bäume umgeknickt und Gärten und Anlagen verwüstet. Es war ein gewaltiges Sausen und Brausen in der Luft und in Abständen ließen Blitze und ohrenbetäubende Donnerschläge viele Fritzlarer fürchten, der Weltuntergang sei gekommen.

Als der Orkan die großen Kirchenfenster eindrückt, die Fensterscheiben klirrend auf dem Steinfußboden zerbrachen und die Menschen voller Angst schrien, brach der Dechant die heilige Handlung am Altar ab.

Einige beherzte Bürger, die in der Nähe des Domes wohnten, hatten beobachtet, dass der südliche höchste Turm bedrohlich hin und her schwankte. Sie rannten zum Dom, um die Gottesdienstbesucher zu warnen. Leider kamen sie zu spät und mussten entsetzt miterleben, wie die Kirche bis in ihre Grundmauern erschüttert wurde, als der 87 Fuß hohe Turmhelm und ein Teil des oberen Stockwerks des Turms auf das Dach des südlichen Seitenschiffs stürzte und dieses zum großen Teil zertrümmerte.

Nach der damaligen Sitzordnung saßen dort hauptsächlich Frauen und Kinder, viele von ihnen wurden von Mörtel, Schutt und großen Trümmerteilen verschüttet. Eine dicke Staubschicht bedeckte den ganzen Kirchenraum, das Seitenschiff glich einem Schlachtfeld mit zersplitterten Kirchenbänken und Blutspritzern an den Wänden. Die teils grässlich verstümmelten und zermalmten Leichen wurden von Helfern zunächst in der Sakristei auf den Boden gelegt, um sie identifizieren zu können. Dechant Mehler organisierte die Erste Hilfe für die Verwundeten. 21 Menschen starben unter den Trümmern, 16 Frauen, drei Kinder und zwei Männer. 31 teils schwer verletzte mussten versorgt werden

+ So sah der Fritzlarer Dom 1867 aus, ein Jahr vor dem Unglück: Er hatte zwei unterschiedliche Türme. Durch den Sturm wurde der rechte, südlich Turm zerstört und fiel auf das Seitenschiff. Diese Ansicht ist angeblich das erste Foto, das jemals von Fritzlar gemacht wurde. © privat Die Toten wurden am 8. und 9. Dezember beigesetzt, lange Trauerzüge mit den geschmückten Särgen zogen durch die Stadt zum Friedhof. Von nah und fern waren die Menschen gekommen, um den Verunglückten die letzte Ehre zu erweisen.

Einige Tage nach dem Unglück ließ die Königin durch ihren Oberhofmeister dem Bürgermeister der Stadt Fritzlar ihre aufrichtige Anteilnahme übermitteln und als erste Hilfe für die betroffenen Familien 100 Taler übersenden.

Ein authentischer Bericht über das furchtbare Unglück wurde zu Beginn des Jahres 1869 in einer Broschüre veröffentlicht, die von Ph. Dietrich herausgegeben wurde in der Scheel´schen Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung Kassel. Sie konnte für fünf Silbergroschen erworben werden. Der Reinerlös war für die betroffenen Familien bestimmt. Für die Renovierung des Innenraums der Kirche und den späteren Wiederaufbau des Turmes war die Spendenbereitschaft ebenfalls groß.

Anneliese Pachali aus Werkel hat die Informationen zu dem Unglück zusammengetragen, Grundlage war ein Faksimile-Nachdruck der Broschüre aus 1869, die der Fritzlarer Geschichtsverein 1984 als Beitrag zur Stadtgeschichte herausgegeben hatte.