Pferdemarkt mit Drohnen-Show: Stadt Fritzlar setzt auf umweltverträgliche Alternative zum Feuerwerk

Die Stadt Fritzlar setzt nun auf umweltverträgliche Alternative zum Feuerwerk. Die Besucher können sich außerdem auf viele Fahrgeschäfte freuen.

Fritzlar – Der Fritzlarer Pferdemarkt – eines der größten Volksfeste Nordhessens – steht vor der Tür. Von Donnerstag, 13. Juli, bis einschließlich Sonntag, 16. Juli, öffnen die Fahrgeschäfte und viele andere Attraktionen für die Besucher.

Schon jetzt ist klar, dass der Pferdemarkt anders werden wird. Denn das Feuerwerk zum Abschluss am Sonntag findet nicht statt. Stattdessen setzt man in der Domstadt auf eine umweltfreundlichere Alternative: Rund 70 leuchtende Drohnen, die ungefähr zehn Minuten über der Stadt Fritzlar schweben werden. „Auch der Pferdemarkt selbst wird Inhalt der Show sein“, verrät Thorsten Stahl von der Fritzlarer Stadtverwaltung. Denn die Drohnen stehen nicht einfach nur am Himmel und leuchten, sondern zeigen verschiedene Motive. Untermalt wird das Ganze mit Musik, die von den Schaustellbetrieben abgespielt wird. Lautes Knallen wird also zum Abschluss des Pferdemarktes nicht zu hören sein – viele Haustierbesitzer wird das freuen.

Drohnenshow nicht teurer als Feuerwerk – Stadt Fritzlar entscheidet sich für umweltfreundliche Alternative

„Preislich liegen wir bei der Drohnenshow unter 10 000 Euro“, sagt Stahl auf Nachfrage. Damit bewege man sich in etwa bei denselben Kosten, die für ein vergleichbares Feuerwerk anfallen würden.

Fritzlar: Auf dem Pferdemarkt-Gelände wird es unter anderem eine Achterbahn und ein Riesenrad geben

Ungewöhnlich ist eine Drohnenshow in Fritzlar allemal, denn eigentlich sind Drohnenflüge untersagt – wegen des Bundeswehrflugplatzes am Rande der Stadt. Doch die Stadt habe problemlos eine Genehmigung bekommen, ebenso wie für die Hubschrauberrundflüge, die am Sonntag stattfinden sollen, sagt Stahl.

Doch auch abseits der Drohnenshow am Nachthimmel bekommen Besucher einiges geboten. Auf dem Pferdemarkt-Gelände wird es unter anderem eine Achterbahn und ein Riesenrad geben, so Stahl. Außerdem gebe es auch wieder den Krammarkt. „Bei den Marktständen sind wir wieder bei der gleichen Anzahl wie vor Corona.“ Das Programm:

Pferdemarkt in Fritzlar: Das Programm von Donnerstag bis Sonntag

Donnerstag: Um 19 Uhr beginnt der Marktbetrieb, der Eröffnungsabend im Festzelt startet um 19.30 Uhr mit dem Spielmanns- und Fanfarenzug und dem Katholischen Bläserchor. „Ein musikalischer Höhepunkt wird dieses Mal die Partyband No Limit sein, die am Donnerstag auftreten wird“, sagt Stahl. Die Band tritt ab 20.45 Uhr auf.

Freitag: Freitag von 12 Uhr bis 18 Uhr wird es an allen Ständen, Schau- und Fahrgeschäften besondere Ermäßigungen geben. Der Seniorennachmittag im Festzelt startet um 15 Uhr, ab 20 Uhr spielen Mr. Starlight und Band.

Samstag: Samstag ist der erste Tag der großen Kreis- und Bezirkstierschau, die um 8.30 Uhr startet. Zu sehen gibt es unter anderem Fohlen, Alpakas, Kälber, Esel und Bienen. Die Buden und Fahrgeschäfte öffnen dann um 10 Uhr. Ab 20 Uhr spielt im Festzelt die Hessentaler Partyband.

Sonntag: Der letzte Tag des Pferdemarktes bietet noch einmal ein volles Programm. Ab 8.30 Uhr geht es weiter mit der Kreis- und Bezirkstierschau, um 10 Uhr startet der Festgottesdienst im Zelt. Danach gibt es eine Bierfässchenverlosung. Außerdem können insgesamt 50 Hubschrauberrundflüge gewonnen werden. Stände und Fahrgeschäfte öffnen um 11 Uhr. Dann geht es auch los mit dem Frühschoppen, bei dem der Musikverein Ungedanken für Unterhaltung sorgen wird. Ab 19 Uhr spielt DJ Moe im Festzelt, um 22.30 Uhr beginnt dann die Drohnenshow, die den Abschluss des Pferdemarktes bildet. (Daniel Seeger)