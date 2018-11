Planungen für Parkhaus in Fritzlar: Warten auf Variante sechs

Fritzlar. Fünf Planungsvarianten für ein Parkhaus hinter der Fritzlarer Stadthalle liegen bereits auf dem Tisch. Jetzt soll eine sechste dazukommen.

Das haben die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstag im Rathaus mehrheitlich entschieden. Zudem soll der Magistrat prüfen, ob ein Bau mit einem Investor in einer öffentlich-privaten Partnerschaft möglich ist.

Die Initiative für die zusätzliche Variante war von der CDU-Fraktion ausgegangen. Sie hatte von der Firma Christmann & Pfeifer ein Angebot für ein mobiles Parkhaus in Stahlbauweise eingeholt. Geschätzte Kosten: 1,5 Millionen Euro. Solch ein Parkdeck könnte binnen zwölf Wochen aufgestellt werden und 194 Parkplätze bieten. „Mit einem Baukastensystem kann es beliebig erweitert werden“, erklärte Ingmar Theiß (CDU).

Das Parkdeck kann auch abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Der bisherige Parkplatz und die Bäume blieben unangetastet. „Es wird im Endeffekt nur etwas draufgestellt“. Unterm Strich biete es nur Vorteile. „Es ist eine Variante, die besonderes Augenmerk verdient und die wir zum derzeitigen Stand präferieren“, betonte Theiß. Die bereits vom Planungsbüro vorgelegte Variante eines eingeschossigen Parkdecks sollte daher überarbeitet werden. „Wir tun gut daran, Dinge zu hinterfragen, und den Planern auf die Finger zu schauen“, war Theiß überzeugt. Mario Jung (SPD) erinnerte an den Beschluss aus dem vergangenen Jahr. Damals hatten sich die Stadtverordneten für eine modulare Bauweise aus Stahl ausgesprochen und nicht aus Beton. „Wir fangen noch einmal bei Null an und sind gespannt, was herauskommt“.

Keine Mehrheit fand ein Ergänzungsantrag der Sozialdemokraten. Sie wollten den Magistrat parallel beauftragen, ein Parkraumkonzept für die Stadt in Auftrag zu geben. Das sollte über ein mögliches Parkhaus hinausgehen, den Bestand erfassen und klären, wie viele Parkplätze benötigt werden. Auch die Einführung eines Parkleitsystems, um den Parkplatzsuchverkehr einzuschränken, könnte in einem solchen Konzept beleuchtet werden, wie Jung sagte. Das Konzept koste zwischen 20 000 und 50 000 Euro. Bei einem Investitionsvolumen für ein Parkhaus sollte die Summe für das Konzept „drin sein“, betonte Karin Kreutzmann (SPD).

Im Haushalt 2019 gibt es übrigens keinen Ansatz für das Parkhaus. Dies bedeutet laut Bürgermeister Hartmut Spogat nicht, „dass das Projekt gänzlich auf Eis gelegt wurde“. Derzeit würden verschiedene Varianten auch mit möglichen Investoren besprochen. Die Ergebnisse seien noch offen. „Daher wurde auch in der mittelfristigen Planung auf einen Ansatz verzichtet. Für die laufenden Planungsvarianten reichen die bisher bereitgestellten Mittel aus“, so der Rathauschef.