Polizei schnappt Diebes-Duo nach Attacken auf ukrainische Autos

Von: Bea Ricken

Die Kennzeichendiebe von Wolfhagen und Homberg sollen gefasst sein. Im Auto des Freundes einer Täterin findet die Polizei ukrainische Kennzeichen.

Wolfhagen/Homberg – Die Polizei hat die mutmaßlichen Täter erwischt, die in den vergangenen Tagen in Wolfhagen (Landkreis Kassel) und Homberg (Schwalm-Eder-Kreis) Kennzeichen von ukrainischen Autos gestohlen und dabei auch Fahrzeuge zerkratzt hatten. Es handelt sich um einen 20-jährigen Homberger und seine 17-jährige Freundin, die angaben, aus Frust gehandelt zu haben, da die ukrainischen Pkw hier länger „umsonst“ herumfahren dürften.

Nach Attacken auf ukrainische Autos: Polizei fasst Diebes-Duo

Nachdem sich bei der Polizei in Wolfhagen besonders am vergangenen Wochenende und zu Beginn der Woche die Anzeigen wegen Diebstählen von ukrainischen Kennzeichen gehäuft hatten, gelang es den Beamten in einem Fall durch die Auswertung der Aufzeichnungen einer Überwachungskamera, einen verdächtigen Pkw zu identifizieren, der an einem der Tatorte zu sehen war.

Da es sich um einen Wagen mit Homberger Zulassung handelte, informierten die Wolfhager Polizisten ihre Kollegen in Homberg. Auch dort war es bereits zu einigen Fällen von Diebstählen ukrainischer Kennzeichen gekommen. Am Dienstag gegen 21.30 Uhr erwischte eine Streife das Diebespaar in Homberg.

Der 20-jährige Homberger und seine 17-jährige Freundin, sollen aus Frust gehandelt haben. Das Symbolbild zeigt einen Mann bei einer kriminellen Handlung an einem Auto. © Axel Heimken/dpa

Polizei schnappt Diebes-Duo aus Wolfhagen und Homberg: Beamte nehmen Ermittlungen auf

Die Beamten hielten den gesuchten Pkw für eine Kontrolle an und fanden im Kofferraum des Autos die vorderen und hinteren Kennzeichen von drei ukrainischen Pkw. Vier der Nummernschilder waren in Wolfhagen, zwei in Homberg gestohlen worden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten die Kennzeichen von acht weiteren ukrainischen sowie von zwei deutschen Pkw und stellten sie sicher.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen gegen das Paar aufgenommen. (Bea Ricken)

Erlaubnis für ein Jahr Zur Flucht genutzte Fahrzeuge mit ukrainischer Zulassung dürfen „vorübergehend am Verkehr im Inland teilnehmen“, teilt Stadtsprecher Michael Schwab mit. Voraussetzung sei eine gültige ukrainische Zulassungsbescheinigung und kein regelmäßiger Standort. Die vorübergehende Erlaubnis gilt für einen Zeitraum bis zu einem Jahr ab Grenzübertritt.

