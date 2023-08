Protest gegen die aktuelle Politik: Iris Weinreich-Rehburg will Bürgermeisterin in Fritzlar werden

Von: Daniel Seeger

Sieht sich als Protestkandidatin: Iris Weinreich-Rehburg aus Obermöllrich. Auf unserem Bild sitzt sie im Café Hahn, ihrem Lieblingsort in Fritzlar. © Daniel Seeger

Iris Weinreich-Rehburg tritt bei der Bürgermeisterwahl in Fritzlar an – sie will die Menschen zusammenführen und sieht sich als Protestkandidatin.

Fritzlar – Iris Weinreich-Rehburg sitzt auf einer alten, gut erhaltenen Couch, die Beine übereinandergeschlagen. Am Fenster hinter ihr leuchtet eine Lichterkette, an den Wänden um sie herum hängen zahlreiche Bilder. Es ist ein gemütlicher und einladender Ort, den sie sich für den Termin mit unserer Zeitung ausgesucht hat. Viele kleine Details sind es, die den Lieblingsort der Bürgermeisterkandidatin zu einem Besonderen machen. Im Café Hahn, das sich direkt am historischen Marktplatz befindet, verbringt sie gern Zeit, ist Stammgast. Ein Ort zum Wohlfühlen, an dem alle willkommen sind, sagt sie über das Café.

Die 59-Jährige lebt seit 32 Jahren in Fritzlar, davon allein 28 Jahre im Stadtteil Obermöllrich östlich der Kernstadt. Ihre Motivation, zur Bürgermeisterwahl in Fritzlar anzutreten, beschreibt sie kurz und prägnant: „Es ist eine Protestkandidatur.“ Denn mit der aktuellen Politik in Fritzlar ist die fünffache Mutter nicht einverstanden. „Die Politik ist viel zu weit von den Menschen entfernt“, ist sie überzeugt.

Als es ums Inhaltliche geht, wird sie energisch, beugt sich nach vorn und redet engagiert über das, was sie bewegt. „Sehe ich Missstände, dann stehe ich dagegen auf“, sagt Weinreich-Rehburg überzeugt. Kleine und große Themen – von der Hundesteuer, bis zum Zusammenhalt in der Stadt und dem Engagement für Ältere und Jugendliche hat sie vieles auf ihrer Agenda. So findet die 59-Jährige es ungerecht, dass Besitzer von sogenannten Listenhunden mehr Hundesteuer bezahlen müssen als Besitzer anderer Hunde.

Doch ihr geht es um mehr, betont sie. „Wir sind nicht einfach nur eine Stadt, sondern eine große Familie.“ Nur das sei in der Vergangenheit nicht immer spürbar gewesen, es gebe viele Entwicklungen, die sie kritisch sieht. „Wir brauch Treffpunkte, an denen wir Alte und Junge zusammenführen“, sagt sie. Außerdem brauche es grundsätzlich mehr Orte, an denen Jugendliche zusammenkommen können, „dann lässt auch die Kriminalität nach.“

Die Aufgabe eines Bürgermeisters ist für Weinreich-Rehburg auch, ein offenes Ohr zu haben, für die Anliegen der Bürger. „Ich bin für alle Menschen da“, sagt sie. Dazu gehöre auch, die Bürger intensiver in Entscheidungsprozesse einzubinden – „die Menschen sollen gefragt werden, was sie wollen.“ Ein weiteres Thema, das der Obermöllricherin besonders am Herzen liegt, ist die Barrierefreiheit in der Innenstadt: „Schwerbehinderte werden in der Altstadt ausgegrenzt“, sagt sie.

Es ist bereits ihre zweite Kandidatur für das Bürgermeisteramt. Damals, vor 30 Jahren, motivierte sie die Gesundheitsversorgung von Kindern im ländlichen Raum, die sie gefährdet sah. „Ich habe damals auch Protestmärsche organisiert“, sagt die Fritzlarerin, die damals gegen Karl-Wilhelm Lange von der CDU verlor.

Hinter ihrer aktuellen Kandidatur steht keine Partei und keine Organisation. Ganz auf sich allein gestellt ist die fünffache Mutter und zweifache Oma aus Obermöllrich trotzdem nicht – unterstützt wird sie zum Beispiel von Familie und Freunden.

Ohnehin spielt die Familie eine ganz besondere Rolle im Leben der 59-Jährigen. Ihre Freizeit verbringt sie besonders gern mit ihren beiden Enkeln. Weinreich-Rehburg bekommt eine Erwerbsunfähigkeitsrente, ist nebenbei als Gebäudereinigerin tätig. „Ich liebe Putzen“, sagt sie und lacht. „Und von den paar Euro Rente kann man nicht leben“ Früher arbeitete sie unter anderem an einer Fritzlarer Tankstelle, auch im Imbiss-Verkauf. „Auch von dort kennen mich viele Fritzlarer“, sagt sie.

Dass Iris Weinreich-Rehburg kein Mensch ist, der einfach aufgibt, wird klar, wenn man auf die Lebensgeschichte der 59-Jährigen blickt – sie überstand einen Hirntumor, bei einer OP wurde ihr ein Teil der Schädeldecke entfernt.

Und sie saß im Gefängnis, in der JVA Baunatal. „Ich war drei Monate in Untersuchungshaft, habe eine Bewährungsstrafe bekommen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Damals war ihr ältester Sohn wegen eines Rauschgift-Deliktes in den Fokus der Behörden geraten. Der Vorwurf: Sie habe mit dem Fall zu tun gehabt, habe andere aufgesucht, damit diese nicht gegen ihren Sohn aussagen. Aber die Mutter betont auch: „Ich würde mich immer wieder vor meine Familie stellen.“

Sie habe damals viel Lehrgeld bezahlt. „Das war eine schlimme Zeit“, erinnert sie sich. „Als ich rauskam, bin ich auf die Barrikaden gegangen“, Weinreich-Rehburg wandte sich an etliche Medien, ging mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit „Ich habe nichts gemacht“, betont sie heute. „Aber es gibt niemanden, der ohne Sünde ist.“

Eine wichtige Stütze in ihrem Leben ist Pitbull Lucifer. „Er ist ein Zuckerschnütchen“, sagt sie mit einem Lächeln. Das Tier gebe ihr Kraft und Ruhe. „Wenn er seine Pfote auf meiner Hand legt, dann ist alles gut.“

Und dann ist da noch ihr Glaube. „Ich danke Gott für jeden Tag“, sagt die Obermöllricherin „Ich bete jeden Tag, bevor ich einschlafe und nachdem ich aufwache.“ Dann zeigt sie eine Tätowierung unterhalb ihres Halses: „Only God can judge you“, steht da in schwarzen Lettern – nur Gott kann dich richten.

Iris Weinreich-Rehburg ist sich jetzt schon sicher: „Ich werde mit meiner Kandidatur ein Zeichen setzen!“

Ein Steckbrief:

Geburtsort: Korbach

Geboren: 14. September 1963

Wohnort: Obermöllrich

Familienstand: verheiratet

Beruf: Rentnerin/Gebäudereinigerin

Berufliche Stationen: Frühere Tätigkeiten als Fleischerei-Fachverkäuferin, Imbiss/Tankwart sowie Mutter von fünf Kindern.

Parteizugehörigkeit: parteilos

Ehrenämter: Ich übe keine Ehrenämter aus, jedoch genieße ich die Rolle als Omi.

Hobbys: Reiten, das Erschaffen von Wächtern und die Zeit mit meinem Hund.

Leibspeise: Hefeklöße mit Vanillesoße

Lieblingslied: „Glatteis" von Nina Chuba.