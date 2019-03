Regen stoppte die Narren: Rosenmontagsumzug in Fritzlar nach einer Runde abgebrochen

74 Gruppen in der Stadt unterwegs

+ © Anke Laumann Trotzten dem Regen: Besucher beim Rosenmontagsumzug auf dem Fritzlarer Marktplatz. © Anke Laumann

Zwischen Freude und Enttäuschung schwankten die Fritzlarer Karnevalisten am Rosenmontag. Am Morgen war es noch unklar gewesen, ob der Zug überhaupt starten kann, am Nachmittag musste der Zug wegen des starken Regens bereits nach der ersten Runde abgebrochen werden.