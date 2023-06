Rehkitze auf Feldern: Akustische Wildwarner sorgen für Ärger bei Anwohnern

Von: Lea Beckmann

Ein Rehkitz wird von Helfern gerettet. © Petra Siebert

Mit akustischen Wildrettern versuchen Landwirte, Rehkitze vor dem Mähtod zu bewahren. Doch das Piepsen der Geräte stört manchen Anwohner und Spaziergänger.

Fritzlar-Homberg – Um Rehkitze vor dem Mähtod zu retten, kommen immer öfter Drohnen über den Feldern im Landkreis zum Einsatz: Sie helfen, Kitze aufzuspüren. Doch nicht überall kann man auf die Unterstützung der Fluggeräte setzen und das führt zu Problemen. „Die unmittelbare Umgebung des Flugplatzes in Fritzlar und die der Übungsplätze der Bundeswehr gelten als Flugverbotszonen“, sagt Johannes Schmidtmann, Vorsitzender des Kreisjagdvereins Fritzlar-Homberg.

Deshalb nutzen Landwirte auch andere Methoden, um während der Zeiten, in denen die Felder gemäht werden, möglichst viele Rehkitze zu retten. Das können elektronische, also akustische Wildretter oder eine Art Vogelscheuche sein, erklärt Schmidtmann. Doch insbesondere der Einsatz von elektronischen Wildrettern sorgt für Ärger und zuletzt sogar für einen Polizeieinsatz in Fritzlar.

„Anwohner im Bereich Eckerich fühlten sich offenbar durch die akustischen Signale des Gerätes gestört und riefen die Polizei“, sagt er. Die habe zwar versucht, den zuständigen Revierpächter zu erreichen, allerdings erfolglos. Daraufhin seien die Batterien aus dem Gerät genommen worden. „Dann verliert sich die Wirkung“, sagt Schmidtmann. So sei die Rettung der Rehkitze zum Scheitern verurteilt.

Er appelliert daher an alle Anwohner von Feldern und auch an Spaziergänger, dass sie die Geräte stehen lassen und nicht die Batterien entfernen. „Es besteht durch die Signale keine Gefahr“, betont er. „Wir wollen die Menschen sensibilisieren“, betont er. Gesundheitsschädlich sei das Piepsen nicht, ergänzt er. Es könne aber kurzfristig als geringfügig störend wahrgenommen werden. Doch würden die elektronischen Wildretter meist nach 48 Stunden wieder entfernt. „Das Wild gewöhnt sich daran.“

Der elektronische Wildretter sei zwar keine 100-prozentige Lösung, sorge aber dafür, dass weniger Tiere getötet würden. Deshalb gelte es noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, damit die Menschen die Piepser für eine gewisse Zeit in ihrem Umfeld tolerieren und so möglichst viele Kitze überleben. (Lea Beckmann)

Drohnen helfen bei der Suche Jedes Jahr kommen in Deutschland Tausende Rehkitze ums Leben, wenn die Landwirte ihre Wiesen mähen. Damit die Rettung der Kitze so effektiv und störungsfrei wie möglich gelingen kann, hat sich der Kreisjagdverein Fritzlar-Homberg im vergangenen Herbst Drohnen für die Rehkitzrettung angeschafft, sagt Vorsitzender Johannes Schmidtmann. Die Rehkitze werden dann mit Drohnen und Wärmebildkamera in den Wiesen aufgespürt.